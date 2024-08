-El municipio continúa teniendo el acompañamiento de la Provincia en el fortalecimiento de políticas para niños y niñas. En este sentido, se inauguró recientemente un centro de desarrollo infantil. Qué importante, Diego, que el gobierno bonaerense siga presente en el territorio cuando el Estado nacional parece alejarse cada vez más…

El gobierno bonaerense ratifica la impronta de un Estado presente, un Estado que responde a las necesidades de las vecinas y de los vecinos de los distritos, pensando en políticas que incluyan las necesidades que van surgiendo en salud, infraestructura, seguridad y educación. Y, en este caso, nada más importante que las necesidades de los niños y de las niñas. Hemos inaugurado este Centro de Desarrollo Infantil que tiene un espíritu educativo, sanitario y de contención familiar en su totalidad.

El gobierno provincial se acerca a la gente, se encuentra con la comunidad y da respuestas haciéndose presente y sin ánimo de herir al privado o al mercado. Axel Kicillof nos pidió a los intendentes enfrentar esta crisis con más propuestas y eso estamos haciendo.

-Estamos atravesando un contexto social y económico complejo. ¿Cómo acompañan a los vecinos desde el municipio? ¿Con qué políticas de contención hacia los sectores más necesitados?

Estamos viviendo momento en los cuales se resiente la actividad económica, en que la familia está haciendo un esfuerzo supino para llevar una vida standard . Desde el municipio llegamos a los vecinos para que sostengan lo básico: pensamos muy bien en cómo cobrar la tasa municipal; acompañamos a las empresas que están siendo castigadas por los altos costos de producción; ayudamos con subsidios a los estudiantes; triplicamos las partidas de alimentos; y contamos con un sistema de salud completo, gratuito y de calidad.

En septiembre voy a cumplir diez años en el gobierno y es la primera vez que me toca atravesar por una situación de necesidad tan explicita. Uno se pregunta, siendo tan abarcativa la crisis planificada del Ejecutivo nacional, cómo puede ser que no haya una manifestación pacífica y criteriosa al respecto. Javier Milei pide un tiempo, que no tiene razón de ser, abandonando a la gente, dejándola a la deriva y sin resolverles el día a día.

-Lo llevo ahora al ámbito partidario. Un intendente me decía días atrás que el peronismo tiene que reorganizarse en torna a Axel Kicillof. ¿Coincide? ¿Cómo ve hoy al partido?

Tenemos que ser muy responsables si queremos ser creíbles y ser una alternativa, si queremos sobrevivir al tiempo de las amenazas y a esta realidad. Tenemos que dejar de cuestionar personas para poner ideas sobe la mesa. Por supuesto que Kicillof tiene un rol protagónico, ha sabido tener un primer periodo de gobierno con muchas propuestas y materialización, con un vínculo muy fuerte con los intendentes y con la gente, sabe interpretar lo que los vecinos necesitan y aplica lo que el movimiento peronista pregona.

Hoy el peronismo tiene que poner arriba de la mesa nuevas ideas, tiene que salir a comernos la cancha porque entendemos que estamos jugando la final de la Copa del Mundo. Yo voy a acompañar al gobernador si él está decidido a ser el capitán del equipo, voy a apoyarlo.

Tenemos que desarmar esto que se ha instalado en la cabeza de nuestros vecinos que es el hecho de meter nombres, personas, mostrarles alguna que otra virtud pero mucha de sus debilidades. Sabemos que el morbo vende y cuando esto pasa perdemos lo esencial de la política. No tiene que haber un Parque Industrial que se llame Diego Nanni, tiene que haber un peronismo que marque las diferencias en las políticas implementadas.

-Por último, Diego, ¿cómo analiza en términos generales estos ocho meses de gobierno de Milei?

A lo único que se ha dedicado Milei es a atacar al Estado, por ende, a la gente. Es una persona que no trabaja para el pueblo, que odia a la política, que no la entiende, no para de generar odio y malas sensaciones entre la comunidad, no deja de dividir.

A veces pienso que no está en conocimiento de que es el Presidente de la Nación; es una persona egoísta que no escucha a los gobernadores. El daño que hizo en estos ocho meses nos va a perjudicar muchísimo, la gente lo está sintiendo, porque todo este circo deja de llamarle la atención.

Por ahora, como somos gente responsable, incapaces de trasladarle al pueblo lo que está pasando, amortiguamos el golpe de sus decisiones. Sería realmente un caos si la política que pregona se lleva tal cual hasta el último rincón del país. Pueden decirme que estoy exagerando, pero no lo estoy, nosotros somos los que amortiguamos ese golpe.