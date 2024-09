-Silvina, usted es una legisladora muy presente en el territorio, recorre permanentemente la Cuarta Sección Electoral y el resto de las jurisdicciones. ¿Cómo nota que está hoy la provincia?

Estoy en contacto más que nada con productores rurales que están preocupados por el Impuesto Inmobiliario Rural, por sobre todo el adicional que viene en la cuarta cuota que vencería en noviembre. Realmente es preocupante porque cuando se aprobó en su momento la impositiva, en diciembre del 2023, la situación del campo era otra, hoy los granos han bajado, la hacienda ha bajado y justo noviembre es el mes cuando el productor rural se hace cargo de todos los insumos de la (cosecha) gruesa. Entonces, a partir de esto, presenté un proyecto en la Legislatura instando al gobernador a que tenga en cuenta esta situación y ver si se podía evitar cobrar el adicional.

-¿Nota al gobierno bonaerense alejado del sector agrícola?

Sí, realmente no hay políticas públicas para el sector. No las hay del lado del gobierno nacional, pero tampoco las hay del gobierno provincial. El productor rural tiene un combo de tributos entre los nacionales, provinciales y municipales. Un combo explosivo. Vos me podés decir “el gobierno nacional bajó el Impuesto País”, sí, bajó el Impuesto País que él mismo había subido, pero no redujo el porcentaje que aumentó la gestión anterior. Entonces, no hay tanta diferencia.

Se necesitan gestos de parte del gobierno nacional y del provincial hacia el sector, porque sabemos bien que es gracias al campo que vamos a salir adelante.

-¿Esperaba otra cosa del gobierno nacional en cuanto a relación, vínculos, medidas para el agro?

La verdad que sí. En uno de sus últimos discursos el presidente, Javier Milei, dijo que al campo le estaban robando. Bueno, entonces que empiece de una vez por todas a trabajar en políticas públicas para que esto no suceda ya que reconoce el problema.

-Silvina, la llevo nuevamente a la Cuarta Sección que se vio afectada por el conflicto entre el IOMA y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). Desde el bloque presentaron un proyecto que apunta a crear un Comité de Crisis que le de respuestas a los afiliados.

En enero presentamos un proyecto pidiendo que se declare en emergencia al IOMA porque ya venía con problemas. Nunca nos llevaron el apunte, por así decirlo, más allá de que hubo alguna reunión con el presidente del Instituto, y hoy estamos en una situación realmente muy mala con FEMEBA dejando de atender a los afiliados. Esto provoca incertidumbre y angustia en todas las personas que están con tratamientos prolongados, con enfermedades autoinmunes. Acá están jugando con la salud. Hace falta decisión política para que el IOMA funcione bien.

Volviendo a la Cuarta Sección, otro de los problemas es el mal estado de las rutas provinciales, están destrozadas y que corre peligro la vida de un montón de bonaerenses que pagan sus impuestos para que estos caminos estén en buenas condiciones. Así que yo creo que, la verdad, este gobierno deja mucho que desear; no tiene decisión política para lo urgente y necesario.

-¿Con qué otros reclamos de los vecinos se encuentra cuando recorre el territorio?

La inseguridad es un reclamo frecuente. En el interior hubo un gran incremento de los delitos rurales y, por eso, presenté un proyecto sobre la creación de unidades fiscales especializadas. El oficialismo se mostró conforme con la iniciativa así que espero que salga. Mi reclamo puntal es para con el ministro Javier Alonso para que recapacite y sepa que las patrullas rurales no tienen todas las necesidades básicas cubiertas para trabajar correctamente.

-Silvina, ya que estamos hablando del ámbito legislativo, ¿cómo están trabajando en el bloque UCR-Cambio Federal? Es uno de los espacios que adhirió a la firma del proyecto de ley para crear la Boleta Única de Papel.

Apoyamos este proyecto porque es una forma de que no haya trampas en una elección, de que las cosas sean claras y transparentes. El actual sistema quedó obsoleto, hay que modernizarlo. El otro día presentamos un proyecto sobre el acceso a la información pública que también es importante.

-Justo cuando el gobierno nacional busca restringirla

Sí, y es muy preocupante que sea así. Todos los ciudadanos debemos tener derecho a acceder a la información pública.