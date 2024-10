-Estamos atravesando un cuadro socioeconómico muy delicado desde que asumió Javier Milei y que se ha potenciado en los últimos meses, por eso me gustaría conocer ante este panorama cómo avanza la gestión en Las Heras.

Los intendentes que gobernamos ciudades menores a treinta mil habitantes tenemos la posibilidad de cruzarnos a diario con la mayoría de la población, y en esa charlar en primera persona advertimos que hay un desmejoramiento constante desde que arrancó la gestión de Milei, que se ha acelerado en los últimos sesenta días por la baja del poder de compra de los salarios y porque algunas personas ya no tienen ahorros para cambiar y solventar los precios, por ejemplo, de las tarifas.

Si bien hay que admitir que este descenso de la inflación da un poco de previsibilidad en términos de lo que van a costar las cosas dentro de un mes, también hay una certeza de que, si esto no cambia y no se recupera el carácter productivo del país y el empleo, la gente no tendrá forma de afrontar los costos.

La preocupación es doblemente grave para los municipios porque no tenemos la capacidad de emitir moneda, no podemos tomar deuda como toman los gobiernos provinciales y nos tenemos que arreglar muchas veces con los fondos coparticipables o con lo que recaudamos, pero se han resentido ambos ingresos.

-Pero uno escucha al Presidente y parece que vive en Disney porque celebra el ajuste, asegura que la pobreza baja, que los salarios y las jubilaciones aumentan…

Eso te habla de la falta de la capacidad moral o emocional del Presidente, o sea, es impensado que alguien pueda festejar el achicamiento de los recursos de los jubilados o de los estudiantes, roza lo inhumano, hay un rasgo de provocación que me parece que es absolutamente estéril en la composición de una democracia que necesita madurar.

Yo soy un hombre que ha transitado su adolescencia con la democracia y veo que este sistema todavía no pudo resolver algunas grandes causas nacionales: hay, claramente, una deuda pendiente a nivel educativo, de seguridad y de salud. Es verdad, hemos logrado la pacificación de un país, saber que nunca más queremos una dictadura ni volver a un Estado donde la prepotencia sea el idioma bajo el cual nos relacionamos y, en ese sentido, pareciera que hay un gobierno que se empeña todos los días en ver dónde puede encontrar una provocación.



Javier Osuna junto al gobernador Axel Kicillof en Las Heras

-Usted, intendente, es un hombre referenciado con el peronismo. ¿Cómo lo ve al partido en medio de este entramado social y económico?

Creo que cada uno de los sectores que componen el frente de Unión por la Patria está haciendo sus esfuerzos para poder sostener las buenas gestiones que hemos realizado, y lo propio está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con una Nación que se ha esmerado en complicarle la gobernabilidad.

Tenemos que analizar muchas cosas que, evidentemente, la gente ha observado de nosotros y que ha motivado el cambio electoral a favor de Milei. Como partido tenemos la obligación de revisarnos y armar una propuesta sólida con la mirada puesta en los más necesitados porque el concepto de justicia social, para nosotros, es irrenunciable, tiene que ver con nuestro ADN.