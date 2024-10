-Julio, aseguró estar totalmente convencido de que el candidato a Presidente por el peronismo en las próximas elecciones será Axel Kicillof

Sí, si bien es muy pronto para empezar a hablar de candidaturas, es algo que los que estamos en política llevamos en la sangre y tenemos un panorama de quién puede ser el candidato del partido. En este caso, somos muchos los intendentes que estamos totalmente convencidos que tiene que ser Axel Kicillof porque es una persona muy trabajadora, ganó en la Provincia por 20 puntos y administra muy bien los recursos a pesar de que tiene un recorte impresionante del Gobierno nacional.

El gobernador no le ha soltado la mano a ningún intendente. Además, es un hombre joven que sabe de economía y es querido por la gente.



Julio Marini junto a Axel Kicillof en Benito Juárez

-De acuerdo a lo que plantea, si no fuera por el apoyo del gobierno bonaerense a los municipios se les haría aún más cuesta arriba el trabajo diario. ¿Es así?

Estaríamos en serio problema si no fuese por el acompañamiento y el apoyo del gobierno de Kicillof. Vos tenés que pensar que el presupuesto de la Municipalidad depende el 70% de lo que gira la Provincia. El gobierno bonaerense está cerca de todos los municipios, terminando las obras que Javier Milei dejó caprichosamente inconclusas.

Yo no sé qué está haciendo con la plata este hombre, porque no quiere invertir en la educación pública ni en los jubilados. Él prometió terminar las obras que estuvieran en un 70 u 80 por ciento de avance y no lo hizo; acá en Juárez, señor Presidente, tenemos tres obras sin finalizar. Pero, bueno, en este contexto Kicillof se está haciendo cargo de todo.

-Volviendo al peronismo, hubo un operativo clamor muy fuerte por parte de referentes del espacio, como “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Mayra Mendoza para que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. ¿Cómo ve esa posibilidad?

Cristina ha demostrado en todos estos años que tiene muchas condiciones y capacidad, y no tengo duda que puede llegar hasta a conversarlo con Axel porque, en realidad, son dos personas que se llevan muy bien. No me llama la atención, no sería un problema que Cristina sea la Presidenta del partido.