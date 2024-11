-¿Cómo evalúa su primer año en la gestión municipal?

Fue bastante complejo, tuvimos que enfrentar varios desafíos, especialmente por los grandes recortes impulsados por el gobierno nacional, que afectaron a la provincia de Buenos Aires y, por ende, a los municipios.

Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2023, nos encontramos con un municipio explotado, con deudas acumuladas. Hoy estamos logrando estabilizar las finanzas del municipio: comenzamos a saldar deudas con proveedores que databan de más de seis o siete años; reparamos y compramos maquinaria; y, lo más importante, estamos más cerca de los vecinos con mejores servicios. El pueblo está más bonito, fortalecimos el sistema de salud, mejoramos los caminos rurales y estamos trabajando arduamente en educación. El balance, en general, es positivo.

-El gobernador Axel Kicillof visitó la semana pasada De La Garma, hacía más de 30 años que un mandatario provincial no estaba en la localidad. ¿Cómo vivió esa visita?

La visita del gobernador fue histórica. Vino acompañado de más de medio gabinete y pasó todo el día en el pueblo y luego a Gonzales Chaves. Fue una jornada muy productiva, ya que se inauguraron seis obras importantes para el distrito. A pesar de las diferencias políticas, el trabajo conjunto con la provincia es constante. Lo que nos une es el compromiso con los bonaerenses.

Una de las obras destacadas fue la inauguración de la nueva sede de la Escuela de Educación Técnica N° 1, un sueño cumplido, ya que fue planificada en 2014, cuando Alberto Sileoni era ministro de Educación de la Nación. Durante años, esta construcción estuvo en pausa, y hoy, con el apoyo de la provincia y los recursos municipales del Fondo de Fortalecimiento Educativo, hemos logrado concretarla.

-Ahora que menciona la unidad entre el municipio y la provincia, recuerdo que en agosto, durante los festejos por el 108 aniversario de Gonzales Chaves, invitó a ex intendentes de la ciudad de diferentes signos políticos, como el peronista Marcelo Santillán. Todo un gesto de institucionalidad.

Decidí invitar a intendentes de la región, a intendentes radicales y a ex jefes comunales de la ciudad, como Daniel Vissani, José Martínez y Marcelo Santillán. Podemos tener diferencias o no a la hora de gestionar, pero fueron elegidos por el pueblo y me parecía correcto que nos pudieran acompañar.

-Lucía, cambiando un poco de tema, fue un año muy movido para la UCR bonaerense. ¿Cómo ve el presente del espacio tras la acalorada interna de octubre?

El radicalismo necesita fortalecerse como partido, poniendo énfasis en nuestras ideas y valores, pero también atendiendo las necesidades de los vecinos, sobre todo en este contexto socioeconómico tan complejo. Las internas deben quedar atrás, debemos salir a la calle, trabajar cerca de la gente y gestionar.

Personalmente, apoyo a Pablo Domenichini (quien compitió contra el oficialista Miguel Fernández), un dirigente comprometido con la educación pública y que está en contacto directo con la gente, en el conurbano y en las universidades.

-Por último, ¿qué piensa del primer año de gestión de Javier Milei?

En nuestro distrito hemos sufrido la paralización de obras importantes, como la obra de cloacas en De la Garma, una obra que es esencial para la salud y el bienestar de los más de 2.000 habitantes de la localidad. Esta es la tercera vez que enfrentamos un proyecto fallido, y la situación está realmente estancada.

Los vecinos y vecinas vemos y vivimos en carne propia esa paralización. Yo no les puedo pedir, como manifestó el Presidente, que se paguen esta obra carísima, porque de por sí les está costando llevar el pan a la mesa, tienen más de dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes.

Muchos intendentes trabajamos con transparencia y eficiencia, y necesitamos que el gobierno nacional nos acompañe en estos esfuerzos. La visita del gobernador Axel Kicillof y las inauguraciones en áreas clave como salud, educación y vivienda son el tipo de respuesta que necesitamos.