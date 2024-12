Tras reasumir la intendencia de General Arenales en diciembre de 2023, luego de haber ocupado el cargo entre 2015 y 2021, Erica Revilla enfrenta crecientes críticas por promesas incumplidas de viviendas y obras de infraestructura esenciales, como redes de agua, gas y cloacas. Además, como te contamos tiempo atrás, crecen los cuestionamientos por el nivel de vida de la intendenta y su equipo, mientras la ciudad "está estancada".

Ahora, GRUPOLAPROVINCIA.COM conversó con la concejal Silvia Lugano quien calificó la gestión municipal como "chata" y alertó por el aumento de la planta política.



-Erica Revilla volvió al poder municipal tras dos años como senadora bonaerense. Me gustaría analizar cómo evalúa usted su retorno y cómo fue su gestión durante este 2024.

A lo largo de sus periodos de gestión hemos atravesado momentos en los que no se respondió a un solo pedido de informe. Ahora, en contraste, debo decir que a partir de esta nueva gestión recibimos algunas respuestas, aunque no todas. Sin embargo, observamos que es un municipio que no ejecuta.

Si hacemos un recorrido en el tiempo, volvemos al 2015 cuando se prometió erradicar los basurales a cielo abierto. Hoy, no solo que siguen existiendo, sino que en localidades como Arribeños se concentran grandes cantidades de basura provenientes de otros pueblos. Seguimos luchando contra esta problemática, con una promesa incumplida que persiste desde hace casi una década.

-¿Cómo calificaría la gestión actual?

Lo que se proyecta me parece poco ambicioso. Si tuviera que calificarla, y aunque pueda sonar dura, definiría esta gestión como "chata".

-¿Por qué la describe como una gestión chata?

Porque a lo largo de estos años hemos tenido presupuestos abultados, pero hoy, en sintonía con Javier Milei, el gobierno municipal asegura que "no hay plata". Llevando esto a ejemplos concretos y palpables, vemos que las calles pavimentadas están, en muchos casos, destruidas, y otras fueron reparadas con parches o bacheos que resultan deplorables.

En cuanto a las calles de tierra, durante estos nueve años hemos solicitado reiteradamente la colocación de piedras, especialmente en aquellas que, con una mínima lluvia, se vuelven intransitables tanto para vehículos como para peatones. Eso es desidia, es no haber hecho durante todo este tiempo una seguimiento y una mejora.

Ni hablar de los cordones cuneta, que están rotos, o del servicio de cloacas. Por ejemplo, en Arribeños hay una obra de cloacas iniciada durante el gobierno de María Eugenia Vidal que debería haberse terminado en dos años. Hoy, muchos años después, sigue sin concluirse.

-Ahora que menciona el tema de las cloacas, hay un fuerte descontento en la ciudad porque Revilla aumentó el servicio en un 800% este año.

Exacto, por eso nosotros no votamos la ordenanza fiscal e impositiva, ya que allí están reflejados todos los aumentos en las tasas de servicios. La gente no la está pasando bien y parece que este gobierno local no se hace eco. Entiendo que hoy pueden argumentar que hay menos presupuesto, pero ¿qué pasó en los años anteriores? ¿Qué se hizo?

Otro tema alarmante es la cantidad de funcionarios de la gestión y no sabemos a ciencia ciertas cuántos son porque nunca nos contestaron los pedidos de informe en su totalidad. Mientras tanto, en consonancia con el discurso nacional, nos dicen que "no hay plata".