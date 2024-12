Entrevista GLP: "El escenario es complejo, pero seguimos fortaleciendo a Miramar como un destino turístico competitivo", afirmó Ianantuony

- La temporada de verano en la provincia de Buenos Aires contará con el "Operativo Sol", ahora denominado "De Sol a Sol". La iniciativa será presentada este jueves por Axel Kicillof en las playas de Miramar. Sin embargo, hay cierto pesimismo en torno a la próxima temporada debido al atraso cambiario y la crisis económica. Desde el municipio, ¿qué expectativas tienen al respecto?

Creo que no se trata de pesimismo u optimismo, sino de realismo. El escenario es complejo, principalmente por el tipo de cambio, que hace más atractivos destinos como Brasil, Uruguay e incluso Chile. Además, decisiones como aumentar las frecuencias aéreas hacia Brasil en aerolíneas low cost, mientras se eliminan rutas como Mendoza-Mar del Plata, afectan negativamente a la costa atlántica. Esto es un golpe porque recibimos mucho turismo de provincias más allá del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este contexto, debemos ser más creativos y trabajar en conjunto con el sector privado. Por eso, hemos intensificado las reuniones con el Instituto Mixto de Turismo (IMT), donde coordinamos acciones con las cámaras sectoriales, balnearios, gastronómicos, hoteleros, comercios y martilleros para mantenernos competitivos.

El intendente, Sebastián Ianantuony, junto a vecinas.

Por ejemplo, logramos que seis de los diez balnearios internacionales certificados con bandera azul en Argentina estén en Miramar. Este es un reconocimiento internacional que destaca la perspectiva ambiental, la accesibilidad y la calidad de las aguas, posicionándonos en el mapa global. También estamos próximos a inaugurar un parador diseñado específicamente para la comunidad judía, respetando sus tradiciones religiosas.

Además, este año el gobernador Axel Kicillof nos dio el honor de trasladar el lanzamiento del operativo a Miramar, rompiendo con 17 años en los que se realizaba en Mar del Plata. Esto refleja su visión de potenciar todas las localidades de la costa atlántica como vidrieras turísticas.

Miramar refuerza la seguridad y la atención de cara a la temporada de verano.

- Sebastián, hemos hablado anteriormente sobre los desafíos que enfrentaron los municipios en 2024. Usted, con años de experiencia como intendente, ¿considera que este año fue más complicado en términos administrativos?

Sin dudas, lo fue. En el plano nacional, nos enfrentamos a un gobierno que no solo decidió no avanzar en la obra pública, sino que tampoco cumplió con los compromisos asumidos por la gestión anterior. Por ejemplo, tenemos un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) al 90% de ejecución, y Nación decidió no finalizarlo; también contamos con viviendas que están al 80% de avance y no hay definiciones sobre su futuro. Además, tuvimos que terminar con recursos propios obras fundamentales, como los planes de cloacas de los barrios Paraná y La Margarita, que venían financiados por programas nacionales pero fueron abandonados.

Nosotros vemos que hay una perversión por parte de la gestión nacional que, más allá de que decida no iniciar obra pública nueva, no cumplió con los compromisos asumidos.

Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado.

- Como municipio turístico, ¿han tenido algún tipo de contacto con la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Daniel Scioli?

Hemos tenido contacto con la subsecretaria Yanina Martínez en algunas oportunidades, pero no con el secretario que, me parece, podría haber aprovechado la experiencia de los intendentes que tenemos algunas gestiones al hombro para, por ejemplo, no cometer el error malintencionado de no agregar ningún feriado puente al fin de semana largo del Respeto por la Diversidad Cultural en octubre, que es clave para distritos como el nuestro.

Me parece que es un error grosero que no se le puede escapar a alguien que fue gobernador, alguien que apostó muchísimo por el turismo en su momento y que hoy está representando la cartera nacional.