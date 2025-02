Polémica: La diputada de La Cámpora, Fernanda Díaz, implicada en "acto vandálico" en Colón

Hace unos días un nuevo escándalo sacudió a Colón, cuando una pintada en un espacio público cercano al andén del tren desató la indignación de los vecinos. La intervención fue llevada a cabo por militantes de La Cámpora, liderados por el intendente Waldemar Giordano y la diputada Fernanda Díaz. El mensaje, que rezaba "Milei, cagón, no a la proscripción", disparaba contra el presidente Javier Milei por el recientemente aprobado proyecto de "Ficha Limpia", una medida que saca de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner.

El acto fue rápidamente criticado en redes sociales por referentes políticos y vecinos. "Hay una ordenanza que prohíbe este tipo de actos de vandalismo. Colón está cada vez peor", se lamentó un concejal a GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Más tarde, el episodio dio un giro inesperado cuando se vio a una persona intentando borrar la pintada. Inicialmente, se desconocía la identidad de quien estaba limpiando el graffiti, pero luego se supo que se trataba de Yesica Borsi, jefa de ANSES. A través de sus redes sociales, explicó que decidió intervenir y limpiar el mural, ya que nadie más lo había hecho.

La jefa de la Anses borrando la pintada de La Cámpora.

"La idea no era publicar fotos y jactarme de haber limpiado lo que varios inadaptados hicieron, incluido el intendente y la diputada Diaz. Cuando tuve un rato libre me acerque con un removedor y procedí a, mínimamente, intentar sacar la parte del insulto, pero la pintura estaba bastante impregnada al ladrillo. En fin, La Cámpora solo se tomó el tiempo para vandalizar y sacarse fotos. Yo tenia un rato libre, removedor y fui a limpiar. Esto no quita que esa gente tenga que pagar una multa por arruinar algo que le pertenece al pueblo", advirtió.

Este suceso ha provocado una avalancha de reacciones contra el jefe comunal y la legisladora referenciados en la agrupación de Máximo Kirchner. "La diputada Díaz hace cosas de pendeja de 15 años", aseguró un usuario de Facebook, mientras una vecina de la ciudad agregó: "Se pensaba que muchos colonenses los iban a aplaudir, son una vergüenza, ¿qué ejemplo le puede dar a sus hijos el intendente?".

La diputada Fernanda Díaz.

Lo cierto es que, mientras la comunidad sigue enfrentando graves problemas de infraestructura y servicios, el equipo de Giordano parece estar más concentrado en disputas políticas que en resolver los problemas reales de la ciudad.

A este episodio de vandalismo se suman otras críticas que ya te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM. Desde su asunción, hace poco más de un año, la administración municipal ha sido duramente cuestionada por el colapso del sistema de salud, el aumento de la inseguridad y la proliferación de basurales a cielo abierto. Además, la denuncia por "inflar" de la planta política en plena crisis económica ha aumentado la desconfianza en el liderazgo local.

"Giordano fue elegido para guiar los destinos de Colón, pero parece no haberse dado cuenta de que ocupa el sillón principal de la ciudad. No planifica ni gestiona. Hace como el pez en el agua: nada", había asegurado tiempo atrás a este medio el concejal Marcelo Villa.