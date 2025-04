El intendente Ramón Lanús presentó, ante miles de vecinos, los compromisos de gestión para los próximos 12 meses. En un acto, realizado ayer a la tarde en el Hipodrómo de San Isidro y frente a 1500 personas, Lanús rindió cuentas de los primeros 16 meses de gestión y presentó un plan con 38 metas a cumplir en las áreas de Seguridad, Salud, Espacio Público y Urbanismo, Modernización, Desarrollo Humano, Deportes, Educación, Cultura y Trabajo.

Al inicio de la presentación, Lanús hizo una rendición de cuentas de su primer año y destacó la reducción de gasto público a partir de: el fortalecimiento de las tareas de control y cumplimiento en los contratos de bienes y servicios; mejores procedimientos de compras y contrataciones, con un 50% menos de compras directas que la gestión anterior; altos estándares de integridad y transparencia en licitaciones con récord de oferentes,; y la normalización de pagos, bajando de 90 a 20 días. Este manejo eficiente de los recursos permite importantes ahorros y poder ampliar la inversión en 2025, que será de 43 millones de dólares, un 20% sobre el presupuesto municipal, duplicando los registros históricos de inversión en San Isidro y sin ningún tipo de aporte de fondos del gobierno nacional y provincial.

En materia de seguridad Lanús anunció cinco compromisos: 1) una patrulla "a cinco minutos", blindadas, equipadas con cámaras y conectadas al Centro de Operaciones Municipal (COM); 2) duplicar la cantidad de cámaras, con un sistema de videovigilancia compuesto por 2642 cámaras de última tecnología, con visión nocturna, 4k y conectadas por fibra óptica al COM donde se unifica toda la información en un sistema con inteligencia artificial detectando alertas en tiempo real; 3) completar el anillo digital para controlar los autos que ingresan y salen por los accesos de las autopistas, pasando de las actuales 42 cámaras lectoras de patentes a un total de 170; 4) 150 nuevos agentes, ampliamente capacitados, a la patrulla municipal; y 5) adherir a 20.000 vecinos a la red de prevención vecinal “Ojos en Alerta”, conectandolos por WhatsApp al COM para denunciar en forma inmediata cualquier hecho de inseguridad (hoy ya hay 8.000).

En relación al área de Espacio Público y Urbanismo, se comprometieron siete objetivos: 1) Paseo Fleming (obra iniciada); 2) Nuevo Corredor Rolón (obra iniciada); 3) Parque Costero en 33 Orientales (obra iniciada); 4) nuevo Parque Público de la Calle Ipiranga; 5) 230 obras de pavimentación finalizadas; 6) 4200 árboles, 6500 podas y 500 frentes de veredas arreglados en el marco del Plan de Arbolado; 7) la instalación de 3000 nuevos contenedores, la optimización de los recorridos de recolección de basura y la digitalización de los procesos de barrido para mejorar la higiene urbana.

En el área de modernización, eficiencia e integridad, el intendente presentó cinco metas: 1) la renovación de la licencia de conducir en el día y sin pagar de más (que empezó a funcionar a principio de mes); 2) la entrega de permisos de obra y construcción en forma 100% digital; 3) la habilitación a nuevos comercios de manera gratuita y 100% online; 4) la unificación y digitalización de toda la información municipal en repositorios de datos para brindar trazabilidad y transparencia; y 5) la gestión de expedientes 100% digitales (que ya funciona).

Para el eje de Salud, se presentaron seis compromisos: 1) la adquisición de nuevo equipamiento médico por $4.000 millones; 2) renovaciones en los tres hospitales municipales; 3) un nuevo sistema de gestión de turnos telefónicos; 4) 14 camas nuevas destinadas a Salud Mental (nueva sala inaugurada semana pasada); 5) la implementación de un sistema de gestión digital interna en los tres hospitales; 6) la implementación del programa 1000 días para cuidar de manera integral a madres e hijos durante el embarazo.

En el eje Desarrollo Humano y Deportes, los compromisos son: 1) la apertura de dos hogares para 30 chicos y adolescentes; 2) alcanzar 80 referentes capacitados para luchar contra adicciones en Boulogne y Beccar; 3) atender a 150 chicos de San Cayetano, Sauce, La Cava y Cristo Obrero con el nuevo programa “Acompañarte”; 4) la ampliación del programa Huerteros; 5) nuevos programas de acompañamiento familiar (desafíos de la vida cotidiana) y de acogimiento (red de familias que den cuidado temporal a chicos que no pueden vivir con su familia de origen); 6) la modernización de los campos de deportes con tres canchas nuevas de futbol (Campos N 1, 2 y 4), un playón multideporte en Campo 5, una nueva cancha de hockey en Campo 1, nueva pista de atletismo con gimnasio en Campo 7 y la remodelación de vestuarios en la escuela de boxeo; 7) la ampliación de la oferta deportiva con tres nuevas disciplinas padel, patín y boxeo; 8) 300 participantes en el nuevo centro de actividades y deportes adaptados.

Finalmente en el área de Educación, Cultura y Trabajo, los objetivos de gestión planteados son: 1) tener 354 chicos con jornada maternal completa y 141 en salas de dos años, a partir de la ampliación de la oferta educativa en jardines; 2) un nuevo centro faro “San Cayetano” con 60 nuevas vacantes que se suman a las 242 actuales en los cuatro centros que hoy funcionan; 3) 920 alumnos de sala de 2 y 4, aumentando en un 70% su capacidad lecto escritora; 4) 40 chicos de La Cava aprendiendo a leer y escribir con “RAPRENDER”; 5) revincular a 94 chicos en deserción escolar; 6) tener propuestas culturales todos los meses en todos los barrios; 7) 350 comercios y 500 emprendedores participando en programas de promoción y capacitaciones.