Mauricio Macri lanzó fuertes definiciones sobre el presente político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sobre la conducción del Club Atlético Boca Juniors. Sin guardarse nada, el ex presidente criticó a Juan Román Riquelme, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a quienes acusó de actuar con intereses personales y de perjudicar al PRO.

“Si quieren a Boca, tienen que cambiar 180 grados”

A poco más de un año de la derrota en las elecciones en Boca frente a la fórmula encabezada por Riquelme, Macri volvió a la carga contra la conducción del ídolo xeneize. Lo hizo tras el despido de Fernando Gago como director técnico, luego de la caída ante River en el Superclásico.

“Me ha dolido mucho todo lo que pasó en Boca“, aseguró. Aunque afirmó haber tomado distancia desde la renovación de autoridades, sostuvo que sigue atento a la actualidad del club y le pidió al actual presidente que reflexione: “Si de verdad quieren algo a Boca, tienen que cambiar 180 grados”.

Además, criticó la forma de conducción de Riquelme: “Tiene que volver a creer en profesionales que ocupen sus cargos y respetar su criterio y conducir el club en forma colegiada, no él solo como un emperador”.

Macri también advirtió que la situación interna afecta la búsqueda de un nuevo DT: “Hoy al club le cuesta conseguir técnico, la mayoría de los técnicos no quieren venir a Boca por la relación que tienen que tener con el presidente y esa comisión de fútbol. Eso es inédito, no pasó nunca”, lamentó.

En contraste, recordó cómo se manejaba su gestión: “Yo me la pasaba diciendo que no había un solo jugador que fuera más importante que Boca, ni Maradona”, dijo, en relación a la presencia constante de la bandera con el rostro de Riquelme en La Bombonera.

“Está siendo funcional al kirchnerismo”

Luego de hablar sobre Boca, el titular del PRO se metió de lleno en la campaña electoral en CABA. Allí arremetió con dureza contra Horacio Rodríguez Larreta, quien se alejó del partido para fundar un espacio propio y ahora se postula a legislador porteño.

“Todo este proceso le ha hecho mucho mal. Me da tristeza, se ha equivocado mal”, opinó Macri. “Creo que hay un espíritu de venganza, enojo con Jorge, tal vez conmigo, tal vez con el PRO, cuando, en realidad, el único que perdió fue él“, añadió.

“Lo que busca es hacer daño, está siendo funcional al kirchnerismo, porque el voto que él saca es en parte de la gente que todavía cree que es del PRO”, advirtió. Y fue más allá: “Rodríguez Larreta no representa el PRO, él está en contra del PRO y está solo”.

En ese sentido, Macri también planteó que si el ex jefe de Gobierno porteño hubiera ganado las elecciones presidenciales, no habría tomado la misma decisión: “No podés hacer algo que ganando no hubieses hecho“, remarcó.

Críticas a Patricia Bullrich: “Tiene lealtad con ella misma”

El ex presidente también tuvo palabras para Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, a quien acusó de haberse unido a La Libertad Avanza (LLA) para conservar una cuota de poder.

“Volvió a hacer lo mismo que es actuar frente a sus decisiones en función de su compromiso con su lugar de poder y nada más”, lanzó Macri. Y agregó: “Tiene lealtad con ella misma, punto”.

Asimismo, cuestionó su rol en la seguridad porteña: “No tendría lealtad con los vecinos de Buenos Aires por permitir que los presos sean alojados en comisarías porteñas”.

“No discuto más poder, discuto proyectos”

En el tramo final de la entrevista, Macri aseguró que no está interesado en ser candidato y explicó su nuevo rol dentro del PRO: “A esta altura de mi vida no discuto más poder, sino que discuto proyectos y esperanzas”.

Se mostró entusiasmado con la lista que el PRO presentó para competir en las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo en CABA, y destacó especialmente la figura de Silvia Lospennato. “Acompañar a Lospennato me estimula, porque es una de las mejores listas que hemos armado en años”, subrayó.

Y concluyó con un llamado al electorado: “Cuidemos lo que hemos logrado, cuidemos a la Ciudad de Buenos Aires y cuidar la Ciudad de Buenos Aires es votar al PRO. El equipo lo tiene el PRO”.