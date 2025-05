Carrió destrozó a Milei y al PRO por Ficha Limpia: "Que no mientan"

En una entrevista encendida, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se despachó contra todo el arco político tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso. Sin pelos en la lengua, acusó tanto al presidente Javier Milei como al expresidente Mauricio Macri de “no tener verdadero interés en luchar contra la corrupción”.

La referente chaqueña aseguró que “nadie quería Ficha Limpia” y que la votación en Diputados fue apenas un montaje. “Ni (Cristian) Ritondo ni Milei, que no mientan”, disparó durante su participación en el programa Mesa Chica de La Nación+.

“Ficha Limpia va a salir, pero que no se apoderen”

Carrió expresó su malestar por la utilización política del proyecto, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción pudieran ser candidatas. En ese sentido, cargó duramente contra los sectores que impulsaron la iniciativa sin real voluntad de concretarla.

“Ficha Limpia eventualmente va a salir, que no se dramatice, pero que los partidos no se apoderen de la idea. Esto es de la sociedad civil”, afirmó. Además, sostuvo que Javier Milei nunca apostó realmente por la aprobación del proyecto y que su bloque no acompañó con decisión.

Duras críticas a Cristina Kirchner: “Debe cumplir su condena”

La exdiputada también se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien sería una de las figuras más comprometidas en caso de sancionarse Ficha Limpia. “Me lamento profundamente porque hubiese preferido que fuese otra cosa. Lo digo de corazón. Me da pena que se hayan vuelto corruptos y hayan perdido oportunidades por cuestiones electorales”, sostuvo.

Para Carrió, la exmandataria debería “cumplir su condena y devolver el dinero”. Su comentario generó fuerte repercusión en redes, donde sus palabras se volvieron tendencia.

“Macri y Lospennato nunca hicieron una denuncia”

Lejos de centrarse solo en el oficialismo, la dirigente de la Coalición Cívica también disparó contra figuras del PRO. “¿Mauricio Macri viene a decir que es el campeón de la transparencia? Yo luché contra la corrupción en todos los gobiernos, cuando ellos no hicieron ni una denuncia”, denunció.

También cuestionó a la diputada Silvia Lospennato, impulsora del proyecto junto a Macri. “A ellos no les interesa la lucha contra la corrupción”, sentenció, dejando en claro que no confía en la sinceridad de sus intenciones.

Advertencia a Caputo: “No estafen a la gente”

En otro tramo de la entrevista, Carrió dirigió su mensaje al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Lo acusó de impulsar un plan que podría agravar la crisis y lo exhortó a “ser responsable”.

“‘Toto’, no estafen a la gente. No pueden pedir que la gente monetice con el dólar a $1.000. Se obsesionan con bajar la inflación pero los productores se van a morir con estos costos internos en dólares”, alertó. Finalmente, dejó un mensaje sombrío: “Si siguen así, Argentina va a terminar mal”.