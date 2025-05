El Gran Premio de Mónaco será este domingo 25 de mayo una nueva parada para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, y marcará la segunda presentación del argentino Franco Colapinto en la temporada 2025. El joven piloto bonaerense, que debutó en Imola con el equipo Alpine, buscará seguir sumando experiencia en una de las fechas más emblemáticas del calendario.

Dónde ver el GP de Mónaco: opciones en TV y online

En Argentina, la carrera se podrá seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports. La cobertura también estará disponible vía streaming mediante diferentes plataformas digitales como Disney+ (servicio de ESPN), Telecentro Play, D Go y Flow. Además, el minuto a minuto de toda la actividad podrá seguirse en el sitio web de www.tycsports.com.

Canales para ver Fox Sports:

Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD)

DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD)

La pista más desafiante: cómo es el circuito de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco es una cita tradicional que forma parte del campeonato desde 1950. El trazado, ubicado en el corazón del Principado, es un circuito callejero conocido por su estrechez y su alta exigencia técnica, que obliga a los pilotos a demostrar toda su destreza al volante.

Características del circuito:

Longitud: 3.337 kilómetros

Vueltas: 78

Distancia total: 260.286 km

Récord de vuelta: 1:12.909 (Lewis Hamilton, 2021)

Una ovación inolvidable: los argentinos en Imola

Durante su debut en la temporada en el Gran Premio de Emilia-Romagna, Colapinto fue protagonista no solo por su desempeño —finalizó en la 16° posición— sino por el fervor que despertó entre los fanáticos argentinos que coparon las gradas del Autódromo Enzo y Dino Ferrari.

“Una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura”, relató Colapinto en diálogo con Fox Sports, al recordar el asombro de los pilotos top por la presencia masiva de hinchas albicelestes.

Las imágenes del joven saludando a sus compatriotas desde los boxes y las banderas argentinas flameando entre el público recorrieron el mundo, en una postal que difícilmente se repita fuera de Sudamérica.

Expectativas para Mónaco: fortalezas y desafíos

Con la experiencia de su estreno en la categoría, Colapinto se mostró confiado en poder aprovechar las características del circuito urbano de Montecarlo, donde las rectas largas son menos determinantes y el motor pierde algo de protagonismo respecto a otros trazados.

“En clasificación somos buenos, en curvas fuertes somos de los mejores. El problema es que en curva lenta nos cuesta un poco más en tracción, especialmente cuando la goma se empieza a calentar y gastar. Estamos trabajando en eso”, explicó el piloto de Alpine, quien también reconoció que el GP de Mónaco representa una oportunidad por tratarse de un trazado menos dependiente de la potencia del motor.

Además, indicó que tanto en Imola como en Silverstone, el déficit del auto fue más evidente. Sin embargo, ahora podría verse beneficiado por las particularidades del circuito del Principado.

Horarios del GP de Mónaco 2025

Viernes 23 de mayo

Práctica libre 1: 8:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 12:30 (hora argentina)

Sábado 24 de mayo

Práctica libre 3 y Clasificación (horario a confirmar)

Domingo 25 de mayo

Carrera: 10:00 (hora argentina)