Para Yasky, el fuego amigo debilita al peronismo bonaerense

Hugo Yasky no esquivó el barro de la interna peronista. El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encendió la mecha al reclamar con firmeza una reconfiguración del espacio en la provincia de Buenos Aires.

En una serie de declaraciones recientes, el dirigente sindical puso el foco en los cortocircuitos internos que, según él, socavan las posibilidades de construir una alternativa electoral potente frente al avance del gobierno de Javier Milei. “Para construir la unidad hay que resolver la interna”, disparó sin rodeos el legislador.

Fuego amigo y falta de conducción

En entrevista radial, Yasky no dudó en exponer este martes los problemas dentro del bloque bonaerense de UP. Tal como lo hizo días atrás el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el legislador nacional cuestionó duramente a los diputados que se desmarcan de los proyectos impulsados desde la Gobernación. “Si vos gobernás la provincia de Buenos Aires, presentás un proyecto y tu propio bloque no lo vota, hay un problema”, remarcó.

Y fue más allá: “Esa actitud conspira contra la posibilidad de que los actos del Gobierno, de por sí ya impedido y dificultado por el ajuste y el ataque de Milei, puedan llegar a buen puerto”. Según el dirigente, este es uno de los puntos críticos que deben resolverse si se quiere encarar una discusión seria sobre la unidad dentro del peronismo.

Cristina candidata y el reclamo al PJ nacional

El anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner como candidata a legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral no lo sorprendió. “Es un anuncio esperado”, señaló Yasky, quien valoró su peso simbólico, pero advirtió que su presencia no alcanza por sí sola para consolidar la unidad. “Cristina de por sí, participando de una lista, no es la unidad del peronismo ni del kirchnerismo. Ahora hay que construir la unidad y hay que hacerlo en serio”, enfatizó.

También vinculó el anuncio con el avance de causas judiciales en su contra. A su entender, Cristina “está siendo hostigada por el aparato judicial que le hace la vista gorda a los delincuentes de guante blanco” mientras “persigue de manera impiadosa” a quienes representaron avances en derechos sociales.

Uno de los momentos más picantes del análisis de Yasky fue su crítica directa al Partido Justicialista nacional. Cuestionó la exclusión de los referentes provinciales en la discusión sobre la elección bonaerense.

“El PJ se reunió para hablar de la elección bonaerense y no convocó a ningún dirigente bonaerense”, denunció.

Si bien aclaró que “jamás votaría contra la conducción nacional de mi partido”, subrayó que este tipo de decisiones generan tensiones que deben resolverse con transparencia.

El plenario de Kicillof y la necesidad de una nueva propuesta

Yasky también se refirió al acto encabezado por Axel Kicillof en Los Hornos, al que definió como la “expresión fundacional” de una vertiente que reclama mayor protagonismo. “Esta vertiente reclama un lugar en la discusión de una propuesta, en la estrategia política y en el proyecto de país”, sostuvo.

Para el diputado, no se trata de buscar fórmulas en la biblioteca o en el pasado, sino de generar respuestas nuevas. Y en ese sentido, aseguró que Buenos Aires es “la última trinchera” frente a la política de ajuste del oficialismo nacional. “Hay que empezar a construir una salida que le devuelva la esperanza a nuestro Pueblo”, subrayó.

Días atrás, Yasky había dado su diagnóstico sobre el panorama político electoral, advirtiendo que la posible alianza entre el PRO, La Libertad Avanza y sectores radicales en la provincia tendría como único eje el “antiperonismo”.

Además, señaló que la ofensiva de Milei contra Kicillof responde al objetivo de “disciplinar a todo el territorio nacional detrás de una política que no le ofrece ninguna salida sustentable al pueblo argentino”. “Si no somos capaces de devolverle la esperanza a la gente, los que se van a beneficiar son los que trabajan para las corporaciones”, advirtió.