Kicillof y su ministro cruzaron a Bullrich por el crimen de Thiago

El asesinato de Thiago Correa, un nene de siete años que murió tras recibir una bala en un tiroteo entre policías y delincuentes en La Matanza, generó un fuerte cruce político entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. Mientras desde el gobierno de Javier Milei intentaron responsabilizar directamente a la administración bonaerense de Axel Kicillof, desde La Plata salieron con dureza a rechazar lo que califican como “una utilización política del dolor”.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, fue la primera en alzar la voz: “Esto no casualmente sucedió en La Matanza, un territorio tierra de nadie. Un territorio de corrupción y violencia”, sostuvo, dejando en claro el mensaje que busca instalar el Ejecutivo nacional: apuntar contra Kicillof en pleno año electoral. La respuesta no tardó en llegar.

Javier Alonso: “Bullrich hace un show mediático con el dolor”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al cruce con declaraciones contundentes. “Hay que terminar con el show mediático y con el carancheo de este gobierno nacional”, afirmó en declaraciones a la prensa. Y fue más allá: “Eso incluye a los candidatos que buscan votos apropiándose del dolor de las víctimas”.

Alonso subrayó que, a pesar del clima de inseguridad, “bajaron los homicidios, un 13% menos que el año pasado. Bullrich no puede decir que esto es tierra de nadie”.

Además, apuntó directamente contra la gestión libertaria: “No nos dan un peso, nos sacaron un fondo de 700 millones de pesos y tampoco invierten en las fuerzas federales: no hay helicópteros, no hay lanchas, no hay nada”. Frente a esa falta de recursos, el ministro fue terminante: “Hay que meter plata, no meter bala”.

La estrategia de Nación, bajo la lupa de la Provincia

Desde el entorno de Kicillof aseguran que el Gobierno nacional está montando una campaña sobre los casos de inseguridad, con un claro objetivo electoral. “Buscan memes, poner al Gobernador como alguien a favor de los delincuentes”, deslizaron a este medio.

Alonso no esquivó el tema y redobló la apuesta: “La política son acciones concretas y ellos hablan mucho, pero no hacen nada por la seguridad”.

Según el funcionario bonaerense, el problema más grave que enfrenta la Provincia es el narcotráfico. “El principal problema es la droga, y no ponen un límite en la frontera norte. Sigue entrando como si nada. Eso es tierra de nadie”, denunció. Y aunque reconoció coordinación con Bullrich en algunos operativos, advirtió: “Si el Presidente no invierte dinero, la ministra no puede hacer nada”.

Kicillof: “No hay magia ni frases marketineras”

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof se expresó con pesar sobre el caso Thiago. “Lamento profundamente la muerte del niño. Es una tragedia irreparable, que nos llena de dolor”, escribió en su cuenta de X el pasado viernes.

“No hay magia ni frases marketineras que resuelvan problemas tan complejos y profundos”, subrayó el mandatario, en clara alusión a la retórica del Gobierno nacional. Y añadió: “Desde la Provincia seguimos haciéndonos cargo de lo que nos toca: aumentar la inversión, la presencia del Estado y el compromiso cotidiano para que la gente pueda vivir en paz, sin miedo y sin violencia”.

Kicillof también dejó en claro que su gestión no detendrá la inversión pública, a contramano de lo que pregona Javier Milei. “Falta mucho, pero seguiremos implementando acciones y políticas que protejan un tejido social profundamente golpeado”, indicó.

“Kicillof pone la plata, el Presidente no”

Para Alonso, hay una diferencia abismal entre el enfoque bonaerense y el nacional: “Tengo suerte que tengo un gobernador que pone plata. También invierte en seguridad en los municipios. Kicillof, además de hablar, pone plata. El Presidente, no”.

El ministro reveló además que el 96% de los homicidios en la provincia son esclarecidos. “Los del narco, hay una unidad que trabaja con la Justicia federal y, a partir del análisis, metimos 7 líderes presos que ordenaron 22 homicidios”, detalló.

El cierre fue con un mensaje político directo y sin rodeos: “La discusión acá es con Milei, que solo busca destrozar el Estado. La Provincia necesita escuelas, salud y seguridad. Y eso es plata, inversión. Destruir el Estado no tiene sentido. Nunca estuvo más clara la ecuación para tomar una decisión. Ellos están abandonando al pueblo argentino”.