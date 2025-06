La industria automotriz argentina atraviesa un proceso de reconfiguración que, en 2025, implicará la salida de producción de tres modelos de reconocida trayectoria en el mercado: el Volkswagen Taos, la pick-up Nissan Frontier y la Renault Alaskan. Dos de ellos continuarán disponibles como modelos importados, mientras que el tercero será directamente discontinuado. En contraposición, la planta de Stellantis en Córdoba comenzó a fabricar un nuevo modelo, la Fiat Titano, que se sumará al segmento de camionetas medianas.

El reparto entre modelos nacionales e importados podría acentuarse

Actualmente, el 44% de los vehículos vendidos en el país son de fabricación nacional, mientras que el 56% restante corresponde a unidades importadas. Con estos movimientos, ese reparto podría modificarse aún más. Según los cálculos preliminares, el retiro de los tres modelos implicaría la pérdida de un 5% de producción nacional, y la incorporación de la Titano aportaría un 2% al mix.

Volkswagen Taos: del parque industrial de Pacheco a la importación desde México

En la planta de General Pacheco dejará de fabricarse el Volkswagen Taos, un SUV de alto rendimiento comercial. La decisión está vinculada a la llegada de una nueva generación de este modelo, que será producida en México y llegará como importado hacia fin de año. Mientras tanto, las unidades disponibles en concesionarios corresponderán al stock final de producción nacional.

En 2024, se vendieron 13.190 unidades del Taos (3,4% del mercado), mientras que en los primeros cinco meses de 2025 ya se alcanzaron 8.973 ventas, equivalentes al 3,5%. En igual período de 2024 se habían patentado 4.830 unidades (3,3%), lo que refleja un crecimiento tanto en volumen como en participación.

Nissan Frontier: fin de ciclo en Córdoba, continuidad desde México

Otro de los modelos que dejará de producirse es la pick-up Nissan Frontier, fabricada hasta ahora en la planta cordobesa de Santa Isabel. A partir de 2026, la producción se trasladará a México. Aunque el modelo seguirá disponible en el país, su importación reemplazará la fabricación local, lo que representa un retroceso en términos industriales.

En 2024, la Frontier registró ventas por 6.758 unidades (1,7%). Durante los primeros cinco meses de 2025, las ventas aumentaron en cantidad (unas 800 unidades más que el mismo período del año anterior), pero su participación en el mercado cayó al 1,3%.

Renault Alaskan: sin reemplazo y con despedida definitiva

A diferencia de los otros dos casos, la Renault Alaskan no será reemplazada ni importada. Este modelo de pick-up mediana también dejará de fabricarse en Santa Isabel y no tendrá continuidad. La compañía ya proyecta, para mediados de 2026, la fabricación de una nueva camioneta compacta conocida como Concept Niágara, aunque aún no hay datos sobre sus volúmenes esperados de producción ni ventas.

Durante todo 2024, se comercializaron 2.037 unidades de la Alaskan, lo que representó el 0,5% del mercado. En los primeros cinco meses de 2025, se entregaron solo 520 unidades, reduciendo su participación al 0,2%.

Fiat Titano: la nueva apuesta de la industria argentina

Frente a estas bajas, la novedad industrial es la producción de la Fiat Titano, la primera pick-up de una tonelada de esta marca en Argentina. Se fabrica en la planta de Ferreyra, Córdoba, donde también se produce el sedán Cronos. La línea de montaje comenzó a operar hace 45 días, y el lanzamiento comercial se realizará en breve.

Durante la presentación del modelo, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, destacó que las camionetas representan el 20% del mercado y que la empresa buscará alcanzar al menos el 10% de ese segmento. Con ese objetivo, proyectan una producción de 15.000 unidades para lo que resta de 2025 y un incremento a 45.000 unidades anuales a partir de 2026.

Si el mercado automotor cierra el año con 650.000 vehículos patentados, el 20% corresponde a pick-ups (130.000 unidades). Para alcanzar una participación mínima del 2%, Fiat debería vender al menos 13.000 Titano, una cifra ambiciosa pero alineada con sus planes de crecimiento.

El saldo entre lo que se pierde y lo que llega

Con la salida de producción del VW Taos, la Nissan Frontier y la Renault Alaskan, se pierde cerca del 5% de la producción nacional. La incorporación de la Fiat Titano aportaría un 2%, y el lanzamiento futuro del Concept Niágara podría equilibrar la balanza, aunque su impacto aún es incierto. La transformación deja abierta la pregunta sobre el rumbo de la industria automotriz local: si se encamina a una mayor especialización o a una pérdida gradual de volumen nacional frente al avance de los modelos importados.