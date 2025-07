Entrevista GLP. "El pueblo está sostenido con alambre": fuerte crítica a la gestión de Iván Villagrán por "arreglitos" que no sirven en Carmen de Areco

El intendente Iván Villagrán suma cada vez más cuestionamientos en Carmen de Areco. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, se acumulan denuncias por obras sin terminar, "facturas irregulares", cooperativas "flojas de papeles" y viviendas mal ejecutadas. A esto se suman escuelas con goteras, "un descuido muy grande" en salud, una gestión acusada de desidia, y funcionarios enriquecidos mientras los empleados municipales apenas sobreviven.

En ese contexto, la consejera escolar y candidata a primera concejal por HECHOS, Andrea Barón, denunció un uso ineficiente de los recursos y una administración desconectada de las prioridades reales. Advirtió que las obras mínimas tardan años, que las calles siguen intransitables tras cada lluvia, y que la planta política crece sin control con nombramientos por amiguismo. “El pueblo está sostenido con alambre”, lanzó con dureza.

-¿Cómo describiría la situación actual de Carmen de Areco y qué fue lo que la motivó a postularse como candidata en estas elecciones?

Lo que me motiva es la posibilidad de trabajo, porque si bien siempre escuchamos a los políticos quejarse de que no llegan los recursos a la provincia de Buenos Aires y en este caso a Carmen de Areco, por tener un gobierno nacional que es opositor a la gestión kirchnerista local, yo desde el consejo escolar, trabajo en la misma ciudad y podemos gestionar y trabajar con los recursos de otra manera.

Los recursos llegan a la ciudad y llegan a las escuelas, en este caso. Entonces considero que también desde el municipio tienen que llegar a donde están destinados: para la población, para las calles, para mejorar la calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. Por eso me pongo a disposición del pueblo.

-Desde su experiencia como vecina, consejera escolar y ahora candidata, ¿considera que los recursos no se están destinando de manera eficiente?

Yo entiendo que los recursos llegan y no van directamente a donde tienen que ir, a resolver los problemas de la gente. Hoy tenemos obras que tardan dos, tres años en terminarse, no grandes obras, pequeñas obras. Entonces, eso no está funcionando como tiene que funcionar. La gente está reclamando todos los días por problemas sencillos. No estoy hablando solamente de problemas por fuentes de trabajo, que por ahí costaría más seducir a una empresa para que llegue al distrito.

-Cuando menciona “problemas sencillos”, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes por parte de los vecinos?

Una lluvia de dos días y que se te inunde el pueblo. Tenemos calles que son intransitables y no es de ahora, de la semana pasada ni del mes pasado. Tenemos un gobierno de seis años de gestión.

-¿Cómo calificaría la gestión actual del municipio?

Es un gobierno que viene con muchísimas falencias. Donde el pueblo está sostenido con alambre, donde se hace un arreglito. A veces cansa hablar de la calle, porque es algo tan simple que se podría resolver tan rápidamente y hoy vemos que genera un problema tan grande, porque pasa una máquina y en lugar de corregir el problema lo empeora, porque tira tierra dentro de las alcantarillas.

Hay alcantarillas que están tapadas, por eso también tenemos problemas de desbordes, de cloacas, hay prioridades mal asignadas, como un boulevard que se hizo en una calle arriba de pozos, de un asfalto negro lleno de pozos.

Después tenés una planta política, propia del kirchnerismo, abultada y donde cada vez hay más gente. Y no estamos hablando de profesionales, estamos hablando del amigo, del hermano, del primo y de la mujer o del marido dentro de una planta política.

-En relación con su función como consejera escolar, ¿cuál es el estado general de los establecimientos educativos en Carmen de Areco?

Yo trabajo con la oposición del consejo escolar. Somos 4 consejeros escolares: 3 del partido justicialista y yo. Entonces, yo hoy me siento a hablar con mis compañeros del consejo escolar y podemos llegar a un consenso.

Tenemos escuelas a las que les falta mucho en algunas cuestiones, pero no hemos cesado el trabajo. Se trabaja con presencia en el territorio, y cuanto esto sucede, cuando vas todos los días a las escuelas, hay muy pocas posibilidades de que te vaya mal.

-¿Qué mensaje les transmitiría a los vecinos que hoy se sienten desencantados con la gestión local, pensando en las próximas elecciones?

Que confíen, que hay una posibilidad de trabajo que no es la que están acostumbrados a ver, que hoy hay gente que está muy comprometida con la ciudad, que lo puede mostrar con hechos, como en el caso nuestro. Yo puedo demostrar con hechos el trabajo hecho por Consejo Escolar, hablamos de oposición y hablamos de trabajo igual, porque si no perdés la mirada de para qué estás en el lugar que estás, es difícil que te vaya mal.