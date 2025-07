Un video en el que aparece el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desató un verdadero terremoto político. En las imágenes, difundidas por C5N, se lo escucha ofreciéndole ayuda al exagente federal estadounidense Tim Ballard, una figura polémica que enfrenta denuncias por acoso sexual y fraude.

La reunión ocurrió en Nueva York, pero su impacto fue inmediato en Buenos Aires. En el video, Cúneo Libarona no solo promete “lavar la imagen” de Ballard en Argentina, sino que le promete reuniones con periodistas, jueces y legisladores. Incluso menciona que elaboró un proyecto de ley penal “a medida” luego de ver la película Sound of Freedom, que relata la vida de Ballard.

“Yo empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, el que financia, el que se vale...”, dice el ministro, y asegura que enviará el borrador del texto que planea presentar en el Congreso.

La difusión del video provocó un fuerte pronunciamiento desde la oposición, que considera el accionar del ministro como una violación grave a la Ley de Ética Pública y una muestra de tráfico de influencias.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue contundente: “Cúneo Libarona no puede seguir ni un minuto más en su cargo. Lo grabaron prometiendo una ley penal ‘a medida’ y respaldo político a Ballard. Un escándalo de proporciones”.

En paralelo, Esteban Paulón, del Partido Socialista, advirtió que de no producirse la renuncia, “el Congreso avanzará con el juicio político”. La diputada Mónica Fein también alzó la voz: “No puede ser ministro de Justicia una persona corrupta, que se jacta de tener jueces y medios a su disposición”.

CÚNEO LIBARONA DEBE RENUNCIAR



El Ministro @m_cuneolibarona debe cesar en su cargo urgentemente. No tiene aptitud ni integridad.

Si el Presidente @JMilei no le pide la renuncia, deberá enfrentar el Jucio Político que estamos presentando en los próximos minutos en @DiputadAR os pic.twitter.com/lDRZ9DNKx1 — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 29, 2025

Quién es Tim Ballard

Ballard es un exagente especial de la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. Alcanzó notoriedad mundial tras fundar la ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), dedicada al rescate de menores víctimas de trata. Su vida fue llevada al cine en Sound of Freedom, protagonizada por Jim Caviezel.

Pero su figura está lejos de ser heroica para todos. En los últimos años fue denunciado por acoso sexual, conductas inapropiadas y falsificación de operaciones, lo que lo convirtió en un personaje polémico, muy criticado incluso dentro de EE.UU.

Hasta el momento, Casa Rosada no emitió comentarios oficiales. Pero la presión no cesa. El bloque opositor avanza con la presentación formal del pedido de juicio político y advierte que no se trata solo de un error, sino de una violación estructural a la institucionalidad. “Debe cesar en su cargo urgentemente. No tiene aptitud ni integridad”, cerró Paulón.