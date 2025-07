La abogada Silvina Martínez presentó una impugnación formal ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires contra las denominadas candidaturas testimoniales, en el marco de las elecciones del 7 de septiembre. Su planteo busca que los postulantes que ya anticiparon que no asumirán en caso de ser electos sean excluidos de las listas, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y resguardar el principio de buena fe electoral.

"Lo que estoy solicitando es impugnar estas candidaturas testimoniales. Parece una obviedad lo que estoy pidiendo, pero hay que reforzarlo: que estos candidatos presenten una declaración jurada en cuanto a si van a asumir o no", expresó Martínez en declaraciones radiales.

Según detalló, su presentación se basa en el artículo 22 de la Ley Electoral bonaerense Nº 5109 y busca establecer un antecedente para futuros procesos. La solicitud se centra en aquellas candidaturas que podrían “lesionar el principio de buena fe electoral y el derecho ciudadano a un voto informado y genuino”.

Una práctica extendida que divide opiniones

Las candidaturas testimoniales no son nuevas en la política argentina. El antecedente más citado es el de 2009, cuando Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa se postularon en listas legislativas, aunque luego no asumieron. En esta oportunidad, Martínez afirma que existen al menos 23 casos de postulaciones similares en territorio bonaerense, incluyendo a intendentes en funciones que buscan cargos legislativos o concejalías sin intención declarada de asumir.

Entre los casos mencionados figura el de Juan José Mussi, intendente de Berazategui, quien reconoció públicamente que su postulación a concejal es testimonial: “Voy como candidato para que la gente sepa dónde estamos, en qué estamos y que nos diga sí o no”, declaró durante un acto junto al gobernador Axel Kicillof.

También Verónica Magario, actual vicegobernadora, integra las listas como candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, el espacio que lidera el mandatario bonaerense.

Apoyo del oficialismo provincial

Desde el gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco defendió la estrategia electoral y rechazó las críticas: “Lo de plantear algunas candidaturas testimoniales se ha hecho mil veces y lo hemos hecho de frente a la gente”. Bianco remarcó que se eligieron “los mejores candidatos” para enfrentar una elección clave, y advirtió sobre la necesidad de frenar el avance de la “motosierra” de Javier Milei en la provincia.

Frente a estos argumentos, Martínez sostiene que “una persona que dice que no va a asumir no tiene que ser candidato, por más que no esté prohibido”. Y agrega: “Parece una obviedad decirlo, pero es una estafa al electorado”.

Intendentes: entre el compromiso y la estrategia

Muchos intendentes que participan como candidatos aclararon que, de resultar electos, no renunciarán a sus cargos sino que tomarán licencia y dejarán a personas de confianza en la gestión. Esta modalidad busca garantizar continuidad política en los distritos, sin abandonar la gestión local.

Fuerza Patria presenta siete intendentes como candidatos a legisladores, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Ishii (José C. Paz) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), todos con gestiones activas y reconocidas por sus comunidades. Además, otros nueve intendentes encabezan listas de concejales en sus municipios, como Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros.

El pedido ante la Junta Electoral

Martínez recordó que la Junta Electoral bonaerense tiene un plazo de 10 días hábiles para analizar las impugnaciones. “No entra en juego la Cámara Nacional Electoral porque es una elección provincial. Es un organismo descentralizado encabezado por Hilda Kogan, presidenta e integrante de la Suprema Corte bonaerense”, explicó.

Si bien admitió que no tiene expectativas de que su planteo prospere, subrayó la necesidad de visibilizar el tema: “Me gustaría que se manifieste públicamente y que todos sepamos que en realidad es una elección marcada con estas condiciones”.