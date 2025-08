Con un calendario electoral que ya pisa el acelerador, la alianza “Es con Vos, Es con Nosotros” intensifica su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas, el espacio realizó actos en municipios clave como Junín, General Pueyrredón y Luján, mientras que este viernes presentará su lista encabezada por Roberto “Chicho” González, en General Alvear. La estrategia es clara: posicionarse como una tercera fuerza de corte peronista frente al dominio que aún ejerce Fuerza Patria en el armado provincial.

La alianza está integrada por el Partido Republicano Federal, conducido por Jaime Alper, y el Partido Unión Popular Federal. En cada aparición pública, sus dirigentes apuntan con dureza al gobierno de Axel Kicillof, al que acusan de representar “un ciclo agotado” del peronismo, atrincherado en viejas estructuras y sin capacidad de dar respuesta a los problemas urgentes de la gente.

Críticas al oficialismo y promesa de renovación

Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal y tercer candidato a diputado por la Sexta Sección, no ahorró críticas contra el actual gobernador y su entorno. “Hoy están atrincherados los mismos que vienen gobernando hace 16 años. Siempre están las mismas caripelas”, lanzó días atrás. Para Alper, la propuesta de su fuerza representa “una tercera posición” dentro del peronismo, alejada tanto del kirchnerismo como de La Cámpora.

“La gente no sale a la calle. No ve la realidad. No ve que los chicos están en patas. Kicillof tiene atrincherados en la Provincia a todos los que estaban en la Nación, para pagarles de alguna manera”, denunció el dirigente, y añadió: “Para resolver los problemas, no alcanza con tomar café. Hace falta coraje político, y eso es lo que venimos a aportar”.

Seguridad y justicia: las banderas de Damboriana

Por su parte, el abogado penalista Roberto Damboriana, que encabeza la lista de diputados por la Segunda Sección, hizo foco en una de las principales preocupaciones sociales: la inseguridad. Conocido por haber impulsado la llamada “ley Blumberg”, Damboriana propone reformar el Código Procesal Penal bonaerense para terminar con “la liviandad de las excarcelaciones”.

Según el candidato, es clave “adecuar los vetustos códigos procesales a una realidad nueva, con un perfil poblacional distinto y nuevas manifestaciones del delito”. Apunta a “fijar criterios objetivos” que impidan que la interpretación subjetiva de los jueces derive en decisiones dispares. También proyecta reformas en los códigos Civil, Comercial y de Ejecución Penal.

Objetivo legislativo: seis diputados y dos senadores

Además de las recorridas locales, el frente ya presentó oficialmente sus listas seccionales para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Entre los nombres más resonantes se encuentran Martín Ayerbe y Romina Cortaberría por la Primera Sección; Jorge Tuzzio y Ada Duarte en la Tercera; Gustavo Arabia en la Cuarta; Eliel Corigliano en la Quinta; y Jonathan Capra en la Séptima.

La aspiración es conseguir al menos seis diputados y dos senadores, una representación suficiente para convertirse en “péndulo” en la Legislatura bonaerense. En ese sentido, Alper anticipó que sus legisladores no actuarán como satélites de ningún otro bloque, sino que votarán los proyectos “buenos para todos” que reflejen “un sentimiento nacionalista”.

Territorialidad y estrategia para 2026

A pesar de su objetivo inmediato en las elecciones legislativas, la fuerza ya piensa en el 2026. El proyecto tiene una base territorial amplia y ambiciones de disputar el poder ejecutivo en la provincia. “Mi objetivo es mejorar los ingresos de todos los bonaerenses”, dijo Alper. Y agregó: “No necesitamos a la Nación para eso. Podemos hacerlo entre todos los bonaerenses”.

La apuesta de “Es con Vos, Es con Nosotros” es clara: romper la polarización en el peronismo, ofrecer una alternativa con impronta propia y disputar el poder en la provincia con una narrativa renovadora, centrada en seguridad, justicia social y representación real.

Todos los candidatos de Es con Vos para la Legislatura bonaerense

Primera Sección (Senadores)

Martín Ayerbe, Romina Cortaberría, Enrique Silva, María Ballina, Jorge Cáceres, Ximena Montes, Tomás Perinetti y Gladis Iñiguez.

Segunda Sección (Diputados)

Roberto Damboriana, Graciela Devita, Pablo Ottaviano, Roxana Giménez, Eduardo Duplan, Franco Chávez, Viviana Pérez, Jonathan Iranzo, Virginia Traverso y Reinaldo Sosa.

Tercera Sección (Diputados)

Jorge Tuzzio, Ada Duarte, Hugo Melgar, Yanina Robira, Félix Ferster, Laura Quiroga, Francis Funes, Karina Yñiguez, Juan José Petrakis, Andrea Pantalone, Franco Destasio, Sara Arvid, Jonatan Destasio, Mariana Meaca, Federico Cuenca, Marcela Vicente, Gustavo Sapis y Mariela Fernández.

Cuarta Sección (Senadores)

Gustavo Arabia, Gladys Laurelli, Lucas Giannasi, Leila Pizzello, Jordan Jatip, María Cecilia Alsina y Carlos González Santoro.

Quinta Sección (Senadores)

Eliel Corigliano, Valeria Cano, Martín Di Domenico, Maira Bicco y Marcos Costantini.

Sexta Sección (Diputados)

Hernán González Becares, Leticia Calla, Jaime Alper, Vanesa Godoy, Diego Aguirre, María Bono Luján, Dante Lencina, Nélida Schonfeld, Roberto Stoessel, Ana Hueche y Mariano Rojas.

Séptima Sección (Senadores)

Jonathan Capra, Cecilia Travers y Agustín Goyer.

Octava Sección (Diputados)

Maximiliano Ibarra Guevara, María Scacheri, Alejandro Pérez, Norma Yodas, Guillermo Kelly y Fernanda Sena.