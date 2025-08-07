El diputado provincial jefe de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli perdió ayer un amparo que lo habilitaba a competir para renovar su banca por la Tercera sección electoral en la boleta de Fuerza Patria. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata dejó sin efecto la medida cautelar y devolvió la definición a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que debería resolver antes del viernes, fecha límite para oficializar las boletas.

Por qué se cayó la cautelar

El 19 de julio, Tignanelli presentó un amparo ante el Juzgado de Familia N° 2 de Quilmes luego de que el sistema informático de la Junta Electoral rechazara su postulación. El software marcó: “Candidato no habilitado: TIGNANELLI FACUNDO MIGUEL (…) ya ha sido reelecto en al menos dos mandatos consecutivos” (Art. 3 Ley 14.836, modificado por Ley 15.315).

El juez de primera instancia interpretó que, como suplente que asumió en diciembre de 2023 tras reemplazar a Mariano Cascallares, debía aplicarse el artículo 6 de la misma ley, que exonera del cómputo a suplentes con más de dos años de mandato. Con ese argumento, dictó una cautelar para que la Junta no impidiera su inscripción.

La Cámara lo desestimó

Ayer, la jueza Claudia Milanta y los jueces Diego Ucín y Roberto Mora revocaron la cautelar por mayoría. El fallo sostiene que:

La medida fue prematura: la Junta Electoral aún no decidió oficialmente y no cabe anticipar su criterio judicialmente.

la Junta Electoral aún no decidió oficialmente y no cabe anticipar su criterio judicialmente. Competencia reservada: la interpretación de la ley 14.836 corresponde en primer término al órgano electoral, no al Poder Judicial.

“El amparo excede la función judicial al anticipar decisiones propias de la Junta”, concluye el tribunal, que además imputó las costas a la parte actora.

Un peso pesado en riesgo

Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner en la Legislatura, figura en el segundo lugar de la lista detrás de Verónica Magario. Si la Junta confirma su exclusión, La Cámpora perderá a uno de sus negociadores más experimentados y el kirchnerismo quedará debilitado en la Cámara de Diputados local.

“Se trata de un dirigente central en el esquema camporista, respetado por su bloque y por la oposición”, advierten fuentes de Fuerza Patria, que también celebran la intervención de la justicia para respetar los límites legales.

El plazo apremia

La Junta Electoral tendría plazo hasta este viernes 8 para resolver si confirma o rechaza la candidatura de Tignanelli. Ese mismo día arranca oficialmente la campaña electoral hacia los comicios del 7 de septiembre. En paralelo, la intendenta Mayra Mendoza, compañera de lista en Fuerza Patria, afina su estrategia para reforzar el armado provincial sin el “caballito de batalla” camporista.

En caso de que Tignanelli quede fuera, el espacio de Unión por la Patria deberá reordenar su nómina en la Tercera sección y buscar un reemplazo que garantice fidelidad a la gestión de Axel Kicillof y al liderazgo local de Mendoza.

Lo que viene

Con el cronograma electoral en marcha, todas las miradas se posan en la Junta Electoral. Su resolución definirá si el tope a las reelecciones indefinidas (Ley 14.836/15.315) se aplica de manera rigurosa o deja un resquicio para la interpretación de los suplentes. En Diputados bonaerenses, el tablero se rearmará en función de ese veredicto, a horas de la oficialización de listas y al calor del arranque de campaña.