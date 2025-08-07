La Cámpora en vilo por el fallo judicial que complica a Tignanelli
La Justicia dejó sin efecto la cautelar que habilitaba al matancero a competir como diputado. La Junta Electoral ahora podrá definir si queda fuera.Política07 de agosto de 2025Pamela Orellana
El diputado provincial jefe de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli perdió ayer un amparo que lo habilitaba a competir para renovar su banca por la Tercera sección electoral en la boleta de Fuerza Patria. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata dejó sin efecto la medida cautelar y devolvió la definición a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que debería resolver antes del viernes, fecha límite para oficializar las boletas.
Por qué se cayó la cautelar
El 19 de julio, Tignanelli presentó un amparo ante el Juzgado de Familia N° 2 de Quilmes luego de que el sistema informático de la Junta Electoral rechazara su postulación. El software marcó: “Candidato no habilitado: TIGNANELLI FACUNDO MIGUEL (…) ya ha sido reelecto en al menos dos mandatos consecutivos” (Art. 3 Ley 14.836, modificado por Ley 15.315).
El juez de primera instancia interpretó que, como suplente que asumió en diciembre de 2023 tras reemplazar a Mariano Cascallares, debía aplicarse el artículo 6 de la misma ley, que exonera del cómputo a suplentes con más de dos años de mandato. Con ese argumento, dictó una cautelar para que la Junta no impidiera su inscripción.
La Cámara lo desestimó
Ayer, la jueza Claudia Milanta y los jueces Diego Ucín y Roberto Mora revocaron la cautelar por mayoría. El fallo sostiene que:
- La medida fue prematura: la Junta Electoral aún no decidió oficialmente y no cabe anticipar su criterio judicialmente.
- Competencia reservada: la interpretación de la ley 14.836 corresponde en primer término al órgano electoral, no al Poder Judicial.
“El amparo excede la función judicial al anticipar decisiones propias de la Junta”, concluye el tribunal, que además imputó las costas a la parte actora.
Un peso pesado en riesgo
Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner en la Legislatura, figura en el segundo lugar de la lista detrás de Verónica Magario. Si la Junta confirma su exclusión, La Cámpora perderá a uno de sus negociadores más experimentados y el kirchnerismo quedará debilitado en la Cámara de Diputados local.
“Se trata de un dirigente central en el esquema camporista, respetado por su bloque y por la oposición”, advierten fuentes de Fuerza Patria, que también celebran la intervención de la justicia para respetar los límites legales.
El plazo apremia
La Junta Electoral tendría plazo hasta este viernes 8 para resolver si confirma o rechaza la candidatura de Tignanelli. Ese mismo día arranca oficialmente la campaña electoral hacia los comicios del 7 de septiembre. En paralelo, la intendenta Mayra Mendoza, compañera de lista en Fuerza Patria, afina su estrategia para reforzar el armado provincial sin el “caballito de batalla” camporista.
En caso de que Tignanelli quede fuera, el espacio de Unión por la Patria deberá reordenar su nómina en la Tercera sección y buscar un reemplazo que garantice fidelidad a la gestión de Axel Kicillof y al liderazgo local de Mendoza.
Lo que viene
Con el cronograma electoral en marcha, todas las miradas se posan en la Junta Electoral. Su resolución definirá si el tope a las reelecciones indefinidas (Ley 14.836/15.315) se aplica de manera rigurosa o deja un resquicio para la interpretación de los suplentes. En Diputados bonaerenses, el tablero se rearmará en función de ese veredicto, a horas de la oficialización de listas y al calor del arranque de campaña.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Somos Buenos Aires plantó bandera en Bahía Blanca y la Sexta Sección
Somos Buenos Aires presentó su lista en Bahía Blanca y la Sexta Sección, con foco en “romper la polarización tóxica y atender las urgencias locales”.
Las CTA denunciaron penalmente a Milei por espionaje ilegal
Las CTA denuncian a Javier Milei y al jefe de la SIDE por espiar ilegalmente a sindicatos y movimientos sociales. ¿Qué dice la Justicia? Enterate todo.
Katopodis: “El voto del 7 tiene que frenar lo que Milei está haciendo”
El ministro de Infraestructura bonaerense lanzó duras críticas y abrirá hoy el Congreso del Agua con Kicillof como cierre. “Milei ya no genera entusiasmo en la Provincia”, afirmó.
Nuevos Aires interpela al modelo centralista y apuesta por la regionalización
En un escenario de polarización nacional, el espacio impulsa una propuesta transversal para transformar la Provincia desde el interior y con anclaje en lo local.
Entrevista GLP. Calles intransitables, falta de luminaria y abandono de espacios públicos: los reclamos que golpean la gestión de Pablo Barrena en Lobería
En Lobería, los vecinos denuncian que el intendente “no le presta la misma atención a todos los barrios”. La crisis habitacional, con la escasez de viviendas para alquilar, y el mal estado de la red vial agravan la situación. Además, la falta de médicos en centros de salud y el hospital municipal, junto a las demoras en los turnos, evidencian la incapacidad de Barrena para abordar las urgencias de la comunidad.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.