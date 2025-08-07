—Diputada, usted planteó que se necesita un cronograma de baja de retenciones que no dependa del humor del gobierno de turno. ¿Qué tipo de esquema imagina usted que podría darle previsibilidad al sector y a la vez garantizar recursos para el Estado?

El mejor esquema para darle previsibilidad al sector es que la baja de los Derechos de Exportación sea por Ley. Creo que tener un cronograma concreto, aprobado por el Congreso, es mucho más importante que un anuncio que un presidente puede hacer por mera especulación política. Porque el productor, que va a invertir todo su capital en una campaña, qué seguridad tiene que en dos o tres meses el gobierno nacional no va a volver a subir las retenciones.

Hay una realidad muy concreta: el potencial del campo es enorme, pero es muy difícil producir sin reglas claras. Sin retenciones se mejora la competitividad y se dinamizan las economías regionales, generando nuevos empleos y aumentando las exportaciones. Reducir la carga tributaria es fundamental para incentivar la inversión, aumentar la producción y eso se va a traducir en un incremento en la recaudación de otros impuestos.

— ¿Considera que una baja gradual de retenciones podría traducirse rápidamente en mayor inversión y empleo en el campo, o cree que hay otras barreras que también deben resolverse?

El gobierno nacional ha avanzado en distintas medidas económicas muy importantes para estabilizar la economía. Pero vemos que hoy no hay una mirada productiva del programa económico. Eso es lo que hace falta. Una mirada integral sobre lo que es la producción.

Silvina Vaccarezza, diputada del bloque UCR+Cambio Federal.

— Desde CARBAP también reclamaron por el aumento desmedido de tasas municipales en distritos del interior bonaerense, señalando que no se traduce en mejoras para el productor. ¿Cómo se puede abordar desde la Legislatura bonaerense este reclamo de mayor eficiencia en el uso de los recursos locales?

Lo que plantea CARBAP es una realidad que varía según el distrito. En algunos municipios la tasa vial funciona muy bien, en otros no tanto, pero lo cierto es que desde la Legislatura es difícil legislar estas cuestiones que son bien locales.

Sin embargo, se puede trabajar con la parte que le compete a la provincia. Es por eso que desde la Legislatura presenté un proyecto para aumentar el porcentaje que se destina a los caminos rurales, provenientes de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Se trata de una iniciativa que aún no he tenido el acompañamiento necesario como para lograr su aprobación, pero seguiremos insistiendo.

Estamos atravesando una parálisis en la infraestructura rural, con caminos intransitables. Es por eso que el gobierno bonaerense no puede seguir hablando de productividad y crecimiento si no garantiza las condiciones mínimas para que la producción se desarrolle de manera sostenida.