Inter Miami se quedó este miércoles con una victoria fundamental frente a Pumas UNAM en el marco de los octavos de final de la Leagues Cup 2025. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que no contó con Lionel Messi por lesión, se impuso 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y avanzó a los cuartos de final del certamen.

El partido fue muy parejo en el inicio, ya que ambos equipos llegaban invictos a este encuentro y sabían que una victoria era indispensable para seguir en carrera. Fue el conjunto mexicano el que abrió el marcador a través de Jorge Ruvalcaba, pero rápidamente apareció la jerarquía del argentino Rodrigo De Paul, que igualó con una gran definición sobre el cierre de la primera etapa.

De Paul fue clave en el triunfo sin Messi en cancha

La gran figura del encuentro fue Rodrigo De Paul, quien tomó la conducción del equipo en ausencia de Messi. Su rendimiento no pasó desapercibido y fue determinante para que Inter Miami se quedara con el triunfo. Además de su gol, el volante argentino aportó despliegue y precisión durante todo el partido.

Según el sitio especializado Sofascore, De Paul fue uno de los mejores del encuentro, con una valoración de 8.1. Completó 90 minutos, marcó un gol, y tuvo un 85% de precisión en los pases, lo que refleja su influencia constante en el desarrollo del juego.

Suárez y Allende sellaron la clasificación

En el complemento, Inter Miami salió decidido a quedarse con el pase. Apenas comenzado el segundo tiempo, Luis Suárez marcó el 2-1 desde el punto penal con una definición sutil, picándola para vencer al arquero mexicano.

Minutos más tarde, Tadeo Allende apareció para marcar el 3-1 definitivo, que sentenció la clasificación del conjunto estadounidense. La victoria dejó a las “Garzas” con 8 puntos en el certamen, lo que también les permite quedar momentáneamente como punteros de su zona en la Major League Soccer (MLS).

Cómo llegaron ambos equipos al duelo

Inter Miami había llegado al encuentro con un registro de una victoria en los 90 minutos y un empate con triunfo en penales. En la primera jornada venció a Tijuana, mientras que luego empató ante Necaxa, superándolo en la definición desde los doce pasos. Así, acumulaba cinco puntos y necesitaba una victoria para asegurarse el pase.

Pumas, por su parte, también había tenido un arranque positivo, pero cayó ante un rival que mostró mayor efectividad en los momentos clave del encuentro.

Las formaciones: así salieron Inter Miami y Pumas

En esta ocasión, el entrenador Javier Mascherano dispuso un equipo con varios nombres conocidos, mezclando experiencia y juventud. Así formó Inter Miami:

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Federico Redondo, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez.

El conjunto mexicano, dirigido por Efraín Juárez, presentó la siguiente alineación:

Rodrigo Parra; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Sin Messi por lesión, pero con ambición intacta

La gran ausencia del partido fue Lionel Messi, que se recupera de una lesión muscular sufrida en el partido anterior. Pese a ello, el equipo demostró que cuenta con recursos para competir al máximo nivel en el torneo continental.

El rendimiento de figuras como De Paul, Suárez y Busquets confirma que el Inter Miami de Mascherano puede ser competitivo, incluso sin su máxima estrella en cancha.

Qué viene para Inter Miami en la Leagues Cup

Con esta victoria, Inter Miami accedió a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, donde enfrentará a uno de los mejores equipos de la otra llave. El conjunto de Florida buscará mantener la racha positiva mientras aguarda la evolución de Messi para las próximas instancias.