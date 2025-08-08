Leagues Cup 2025: De Paul fue figura en el 3-1 de Inter Miami sobre Pumas
El equipo de Mascherano se impuso 3-1 ante el conjunto mexicano y logró el pase a cuartos. Messi fue baja por lesión.
El Ciclón venció 1-0 a Vélez y el Pincha superó 2-1 a Independiente Rivadavia, quedando como únicos punteros en sus grupos. Gimnasia también ganó. Cómo siguen la fecha, las tablas y la lucha por el descenso.Deportes08 de agosto de 2025Andrés Montero
La cuarta fecha del Torneo Clausura comenzó este jueves con tres partidos clave para la lucha en lo más alto de las dos zonas. Estudiantes de La Plata se consolidó como único líder de la Zona A y San Lorenzo hizo lo propio en la Zona B. Gimnasia también se llevó un triunfo importante fuera de casa.
Resultados del jueves: triunfos clave para Ciclón y Pincha
La jornada arrancó con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza. Luego, en el Bajo Flores, San Lorenzo derrotó 1-0 a Vélez, resultado que lo dejó en lo más alto de la Zona B. En el cierre del día, Estudiantes venció 2-1 a Independiente Rivadavia, quedando como líder de la Zona A.
Con estos resultados, Estudiantes suma 9 puntos y es escoltado por Barracas Central (6), Central Córdoba (5), Unión (5), Belgrano (4), Independiente Rivadavia (4), Defensa y Justicia (4) y Tigre (4), que por ahora están en zona de clasificación a los octavos de final.
En la Zona B, San Lorenzo también alcanzó los 9 puntos. Lo siguen River Plate (7), Gimnasia (7), Riestra (6), Rosario Central (5), Vélez (5), San Martín de San Juan (4) y Atlético Tucumán (4).
Lo que viene en la fecha
La continuidad de la cuarta fecha tendrá tres partidos este viernes: Tigre–Huracán, Newell’s–Central Córdoba y Lanús–Talleres.
El sábado la acción comenzará con San Martín de San Juan–Sarmiento y continuará con dos duelos destacados: Boca–Racing (Zona A) e Independiente–River (Zona B). Por la noche, Belgrano recibirá a Banfield y Atlético Tucumán hará lo propio con Rosario Central, partido que contará con público visitante.
El domingo se disputarán Barracas Central–Aldosivi, Instituto–Platense y Argentinos Juniors–Unión de Santa Fe. El lunes, Defensa y Justicia enfrentará a Deportivo Riestra para cerrar la fecha.
Panorama por las Copas y el descenso
Platense ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura. Se sumarán los campeones del Clausura y la Copa Argentina. Si un equipo repite título, el cupo irá al subcampeón de la Copa Argentina y otro se asignará por la tabla acumulada. Hoy, Rosario Central, River y Argentinos están accediendo por esa vía.
En la Copa Sudamericana 2026, por ahora entrarían Boca, San Lorenzo, Barracas Central, Racing, Tigre e Independiente Rivadavia.
En cuanto al descenso, San Martín de San Juan está último tanto en la Tabla Anual como en la de promedios, lo que lo condenaría a bajar a la Primera Nacional. Aldosivi, penúltimo en promedios, también estaría descendiendo.
Programación de la fecha 4
Viernes 8 de agosto
19.00: Tigre – Huracán (Zona A) – TNT Sports
21.00: Newell’s – Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium
21.15: Lanús – Talleres (Zona B) – TNT Sports
Sábado 9 de agosto
14.30: San Martín (SJ) – Sarmiento (Zona B) – TNT Sports
16.30: Boca – Racing (Zona A) – ESPN Premium
18.30: Independiente – River (Zona B) – TNT Sports
20.45: Belgrano – Banfield (Zona A) – ESPN Premium
20.45: Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
Domingo 10 de agosto
15.00: Barracas Central – Aldosivi (Zona A) – ESPN Premium
17.00: Instituto – Platense (Zona B) – TNT Sports
19.00: Argentinos – Unión (Zona A) – ESPN Premium
Lunes 11 de agosto
19.00: Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) – ESPN Premium
