El presidente Javier Milei inauguró ayer la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con una foto que generó repudio en organismos de derechos humanos. La imagen, tomada en Villa Celina (La Matanza), lo muestra junto a sus principales candidatos y funcionarios sosteniendo una pancarta con la frase “Kirchnerismo nunca más”. El mensaje, ideado por el equipo de Santiago Caputo, hace referencia al histórico “Nunca Más” del informe de la CONADEP, que documentó los crímenes de la dictadura militar entre 1976 y 1983.

La respuesta de Estela de Carlotto

Consultada sobre la estrategia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue tajante: “Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”. La referente de derechos humanos calificó al gobierno libertario como “infernal” y reclamó que “debe terminar sin violencia, pero pronto”. También cuestionó el uso de la frase “Nunca Más” al afirmar: “Se ve que no tienen cerebro, por eso tienen que copiar y ofender”. Carlotto insistió en que “la violencia no sirve” y llamó a “unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”. También señaló que “tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina”.

Quiénes participaron de la foto

En la imagen difundida por el oficialismo estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; el candidato a diputado nacional José Luis Espert; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También posaron los ocho cabezas de lista de las secciones electorales: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

El tablero electoral en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires será escenario de dos elecciones clave en septiembre y octubre: las locales y las nacionales. El oficialismo busca capitalizar el clima de campaña para unificar el discurso y reforzar la polarización con el kirchnerismo como principal eje. Según estimaciones de La Libertad Avanza, el espacio estaría unos 10 puntos por debajo del Frente Patria en el total provincial, lo que llevó a diseñar un mensaje con fuerte impacto mediático.

Focos y desafíos en el Conurbano

El oficialismo provincial de Axel Kicillof mantiene un dominio firme en la Tercera Sección Electoral, que va desde el oeste hasta el sur del Conurbano bonaerense. Allí, los libertarios reconocen que la disputa es cuesta arriba. Sebastián Pareja lo expresó con claridad: “Las elecciones no vienen fácil porque la Provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”. En los municipios del Conurbano, la participación de Milei será acotada y con estrictas medidas de seguridad. En cambio, se prevén mejores resultados en Mar del Plata, mientras que hay cautela en Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.

Antecedentes y objetivos

El recuerdo de las elecciones provinciales de 2023, en las que La Libertad Avanza tuvo un desempeño discreto, no modifica la agenda nacional de Milei, pero el Gobierno busca mejorar la performance. Un especialista del oficialismo resume la meta: “Si perdés por paliza en el sur del Conurbano, pero ganás el resto, podés vender una victoria”.

La contraofensiva del peronismo

En respuesta, el peronismo provincial lanzó afiches con el lema “Milei veta, vos votá”, buscando movilizar a su electorado para la cita del 7 de septiembre. En La Libertad Avanza, sin embargo, creen que la participación —alta o baja— no modificará sustancialmente el resultado. La prioridad, dicen, será coordinar con el PRO el control del voto durante el escrutinio. Un dirigente cercano a Pareja advirtió: “Ya sabemos que nos van a hacer cualquier cantidad de chanchadas”.