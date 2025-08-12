Franco Colapinto cerrará la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un balance que, pese a las dificultades mecánicas y estratégicas de Alpine, lo posiciona como candidato firme a conservar su butaca el próximo año. A bordo del A525, un auto con bajo rendimiento y sin mejoras desde España, el piloto argentino de 22 años demostró capacidad para adaptarse, evolucionar y sostener un rendimiento competitivo.

La evaluación surge de sus primeros ocho Grandes Premios de este año, sumados a factores extradeportivos que fortalecen su perfil dentro de la escudería francesa.

Adaptación inmediata a la F1

Colapinto debutó en Alpine en la séptima fecha de la temporada, sin el ritmo acumulado del resto de los pilotos. Su primera vez al volante del A525 fue el viernes 16 de mayo en Imola y, al día siguiente, logró quedar a solo tres décimas de Pierre Gasly en clasificación. Tal como en sus inicios en categorías promocionales, sin pruebas extra y con limitaciones, el bonaerense evitó desentonar y mostró solidez en sus primeros pasos con el equipo.

Superando expectativas

En apenas su cuarto Gran Premio con Alpine, Colapinto superó a Gasly en Canadá, clasificando a la Q2 y dejando atrás al experimentado francés, quien acumulaba mucho más rodaje y trayectoria. El resultado se repitió en varias competencias, con diferencias de tiempo mínimas en clasificación y ritmo de carrera competitivo.

Resiliencia ante un auto limitado

Un motor con 20 a 30 caballos menos que la competencia, errores de estrategia, fallas mecánicas y problemas en boxes condicionaron su rendimiento. Aun así, Colapinto completó todas las carreras que pudo disputar, manteniendo la calma incluso en situaciones adversas como en Silverstone o Hungría.

Mano a mano con un campeón de experiencia

Gasly, con 167 Grandes Premios, una victoria y cinco podios, es la referencia interna de Alpine. En Hungría, Colapinto no solo clasificó a Q2, sino que fue, en promedio, 186 milésimas más rápido en carrera que su compañero. En el global de nueve carreras, Gasly ganó 5-4, pero con la ventaja de un amplio bagaje de experiencia y kilómetros recorridos con la escudería.

Un contrato que respalda

Cedido por Williams, Colapinto tiene contrato con Alpine por cinco años, según confirmó su mánager María Catarineu. El acuerdo multianual refleja la apuesta del equipo francés por su desarrollo, incluso con una nómina de pilotos de reserva en espera.

Briatore, un aliado clave

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, fue quien gestionó su llegada. Tras su error en la clasificación de Gran Bretaña, el italiano salió a respaldarlo públicamente y descartó rumores de reemplazo inmediato.

Apoyo comercial y proyección

El respaldo de empresas multinacionales como la fundada por Marcos Galperín y una importante compañía de telecomunicaciones se suman a su carpeta de patrocinadores. Estos apoyos no solo fortalecen su posición, sino que son un incentivo para Alpine en términos presupuestarios.

Experiencia acumulada

Con los nueve Grandes Premios de 2024 y los que sumará en 2025, Colapinto alcanzará las 27 carreras en la F1, convirtiéndose en el tercer argentino con más participaciones, detrás de Reutemann y Fangio. Un año completo en 2026 sería su primera oportunidad con pretemporada incluida.

Potencial y madurez

Su rendimiento no solo se mide en resultados finales, sino en parciales, clasificaciones, ritmo de carrera y cuidado del auto. Salvo incidentes puntuales en Imola, Silverstone y Austria, evitó errores costosos. Además, su comportamiento profesional y la armonía que genera dentro del equipo refuerzan su imagen como piloto confiable.

Mirando al futuro

Colapinto disfruta actualmente de un receso antes de volver a pista el 28 de agosto en Zandvoort. Con méritos acumulados y una temporada que lo mostró sólido en lo deportivo y lo humano, su objetivo será consolidar su lugar en Alpine para 2026.