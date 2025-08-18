Javier Milei junto a los candidatos seccionales de La Libertad Avanza para las legislativas bonaerenses

En la recta final hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el presidente Javier Milei definió un esquema de actos semanales en territorio bonaerense con un objetivo central: disputar el dominio histórico del Partido Justicialista (PJ), que compite con el sello Fuerza Patria.

Junín, parada clave

Luego de su presentación en La Plata, el mandatario tiene previsto desembarcar este martes 19 en Junín, en un acto que, según confirmó el candidato a senador por la Cuarta Sección de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Cabezas, se realizará en el Teatro San Carlos.

El evento arrancará a las 18 horas, mientras que el discurso presidencial está pautado para las 19:30. La capacidad del teatro ronda las dos mil personas y, de acuerdo con Cabezas, se trabaja en un operativo especial para garantizar un acceso ordenado y evitar aglomeraciones.

La elección de Junín no es casual: el distrito es gobernado por Pablo Petrecca (PRO), quien rechazó un acuerdo con Milei y decidió competir como primer candidato a senador por Somos Buenos Aires.

Una campaña con doble objetivo

Más allá de la visibilidad de los candidatos locales, la agenda libertaria persigue un fin concreto: garantizar la fiscalización. Según reconocen en el espacio, el objetivo es reunir 40.000 fiscales para los comicios bonaerenses de septiembre y 100.000 para las legislativas nacionales del 26 de octubre.

A diferencia de 2023, LLA no lanzará una web específica para reclutar fiscales, sino que apuesta a la “territorialidad” de sus armadores. En la Provincia, el encargado de esa tarea es Sebastián Pareja, en coordinación con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Lomas de Zamora y la Tercera Sección

La semana siguiente, el 27 de agosto, Milei llevará su campaña a Lomas de Zamora, su segunda visita a la Tercera Sección Electoral. Allí ya había aparecido el 7 de agosto en Villa Celina (La Matanza), donde posó en una foto relámpago junto a los ocho candidatos seccionales con el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".

La estrategia libertaria busca consolidar presencia en la Tercera, Cuarta y Octava secciones, consideradas territorios clave para la pelea por bancas en la Legislatura bonaerense. En ese marco, Milei respalda especialmente a Maximiliano Bondarenko en la Tercera, a Gonzalo Cabezas en la Cuarta y a Francisco Adorni en la Octava.

Sebastián Pareja junto al intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier.

Movimiento paralelo de los armadores

Mientras Milei concentra las grandes apariciones, Pareja suma recorridas locales. El viernes pasado visitó Exaltación de la Cruz, en la Segunda Sección, junto al presidente del PRO bonaerense Cristian Ritondo y al intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, entre otros dirigentes amarillos.

Un día antes, el Presidente cerró un acto en La Plata, donde previamente hablaron los cabezas de lista de las ocho secciones.

Cierre previsto en Moreno

El itinerario libertario prevé cerrar con un acto en Moreno el 3 de septiembre, a tan solo cuatro días de las elecciones provinciales. La locación aún no está definida, pero se baraja la posibilidad de utilizar un club barrial.

Finalmente, el raid bonaerense concluiría en la Primera Sección Electoral, distrito gobernado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, donde LLA intentará reforzar su despliegue antes de la jornada decisiva.