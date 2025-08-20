Bugallo: "Tienen mamarrachos ocupando bancas en el Congreso"

Luego que el candidato a diputado nacional por LLA, Sebastián Pareja, declarase que "no nos importa el currículum de nuestros candidatos, nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más"; el diputado bonaerense de la CC, Luciano Bugallo, lo cuestionó desde redes.

"No importa que tengan o no cerebro, tampoco si son monos que aplauden y levantan la mano cuando el que les da bananas lo dice. Ni siquiera necesitan que puedan pensar por sus propios medios, lo cual explica los mamarracho que tienen ocupando bancas en el Congreso", disparó Bugallo.