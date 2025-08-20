Bugallo: "Tienen mamarrachos ocupando bancas en el Congreso"
El diputado provincial de la CC, Luciano Bugallo, apuntó contra el candidato a diputado nacional por LLA, Sebastián Pareja.Legislativas20 de agosto de 2025Soledad Castellano
Luego que el candidato a diputado nacional por LLA, Sebastián Pareja, declarase que "no nos importa el currículum de nuestros candidatos, nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más"; el diputado bonaerense de la CC, Luciano Bugallo, lo cuestionó desde redes.
"No importa que tengan o no cerebro, tampoco si son monos que aplauden y levantan la mano cuando el que les da bananas lo dice. Ni siquiera necesitan que puedan pensar por sus propios medios, lo cual explica los mamarracho que tienen ocupando bancas en el Congreso", disparó Bugallo.
La oposición anuló el veto de Milei a la Ley de Discapacidad
Con 172 votos, la oposición derrotó a Milei en el Congreso y revirtió su veto a la ley de emergencia en discapacidad. Ahora el Senado tiene la última palabra.
Diputados debate los vetos de Milei en una sesión explosiva
Sesión picante en el Congreso: Milei juega su poder para salvar vetos sobre jubilados, discapacidad y moratoria. ¿Qué decidirán los diputados?
Tensión en el Senado por la ley de emergencia pediátrica: qué puede pasar
Con tensiones y presión al Gobierno, la oposición logró dictamen para la emergencia pediátrica. El Garrahan, otra vez en el centro del debate.
Diputados confirma una megasesión que complica al Gobierno
Congreso caliente: se vienen los vetos, las jubilaciones y el caso $LIBRA en una sesión que mete presión al Gobierno este miércoles.
UCR bonaerense: fragmentada para octubre, pone el foco en septiembre
Conocé cómo se fragmentó el radicalismo bonaerense en las listas nacionales tras el cierre de alianzas, en la recta final de cara a las elecciones provinciales.
Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe
Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.
¿Qué piensan los argentinos sobre la reelección de Javier Milei?
La última encuesta de Zubán Córdoba midió la reelección de Javier Milei. El sondeo además reveló caída en su imagen y gestión: Todos los detalles.