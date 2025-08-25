Bajo críticas y acusaciones, Milei prioriza un viaje a EE.UU. antes de las elecciones en Buenos Aires

El presidente Javier Milei encarará una semana cargada de actividad política y viajes que generan críticas incluso dentro de su propio espacio. Tras la suspensión inicial por cuestiones climáticas, el mandatario se presentará en Junín para dar inicio formal a la campaña bonaerense en el Teatro San Carlos, con capacidad para 2000 personas. Será la foto necesaria para mostrar apoyo a sus candidatos en un territorio clave, aunque el acto llega con retraso y en un contexto político adverso.

Campaña interrumpida por un nuevo viaje al exterior

A pesar de que su espacio busca posicionarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires, Milei volverá a abandonar el país justo antes de la elección. Con la veda electoral en marcha, el Presidente viajará a Los Ángeles y Las Vegas para reunirse con empresarios, lo que abre cuestionamientos sobre sus prioridades en un momento definitorio para el oficialismo.

El viaje se producirá, además, en medio del escándalo por las presuntas coimas que salpican a su gestión, lo que agrava la percepción de desconexión entre la agenda presidencial y las urgencias políticas internas.

Encuentros empresariales y promesas de inversión

En Los Ángeles, Milei asistirá por invitación de Michael Milken, economista y referente de un instituto que organiza foros internacionales. Allí no será orador como en otras oportunidades, sino que mantendrá reuniones privadas con cerca de 50 empresarios de distintos rubros. Según el discurso oficial, el objetivo es reforzar la atracción de inversiones, aunque hasta ahora esas promesas no se tradujeron en anuncios concretos.

La última vez que Milei asistió a un foro de esa organización, en Washington D.C., instó a los presentes a “apostar por la Argentina”, pero los resultados todavía no son visibles en la economía real.

Una gestión debilitada en el Congreso

El viaje no ocurre en el vacío. La gestión libertaria llega golpeada por recientes derrotas parlamentarias: la oposición aprobó leyes que el oficialismo considera una amenaza al equilibrio fiscal, rechazó el veto a la emergencia en discapacidad y desactivó decretos de desregulación. En paralelo, la figura presidencial está marcada por las acusaciones de supuestas coimas, lo que pone a la administración bajo un manto de sospecha.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei buscó responsabilizar al kirchnerismo por la suba de tasas: “La consecuencia natural, cuando se encuentran con un escenario electoral como el que viene en octubre y también en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes, porque del otro lado están los kukas. Por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Sturzenegger, es el riesgo kuka”.

Las Vegas: negocios y agenda personal

Luego de las reuniones empresariales en California, Milei volará a Las Vegas, donde tiene previsto encontrarse con directivos de cadenas hoteleras. Sin embargo, la atención se centró en su decisión de asistir a la obra teatral de su ex pareja, Fátima Florez, que se presentará en el Hotel Casino Sahara el 5 y 6 de septiembre.

“Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”, aseguró la actriz.

El cruce de la agenda oficial con compromisos personales alimenta críticas sobre el uso del tiempo presidencial en momentos de alta tensión política.

Regreso apurado para votar

Milei tiene previsto regresar a la Argentina el 6 de septiembre, apenas un día antes de las elecciones bonaerenses. En La Libertad Avanza confían en lograr allí un primer triunfo, aunque la salida del Presidente a pocas horas de los comicios genera dudas sobre la estrategia política y el mensaje hacia su electorado.

La visita del gobernador de Georgia

En la previa de este viaje, Milei podría recibir al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, aliado de Donald Trump, quien estará en Buenos Aires esta semana. El Presidente suele priorizar encuentros con funcionarios estadounidenses, como lo hizo con Robert Kennedy Jr., Kristi Noem y Alvin Holsey, aunque la oposición cuestiona que esa dedicación internacional se contrapone con la falta de foco en la situación interna.