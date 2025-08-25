Paritarias: los judiciales bonaerenses votan la oferta del 5%
La AJB decide en asambleas si aprueba la suba del 5% en dos tramos. La propuesta del gobierno bonaerense incluye revisión de inflación y mesa de trabajo.Política25 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) define este lunes si acepta la propuesta salarial que le hizo el gobierno de Axel Kicillof en la última reunión paritaria. Desde la mañana, se realizan asambleas en todas las departamentales del gremio y, una vez concluidas, se informará el resultado.
Qué ofreció la Provincia
El viernes pasado, el Ejecutivo bonaerense propuso un aumento del 5% a pagar en dos tramos, tomando como base de cálculo los haberes de julio. El esquema prevé un 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre. La oferta replica el mismo esquema ya aceptado por docentes y estatales de la administración pública.
Si la AJB convalida la propuesta, los salarios de los judiciales alcanzarán un aumento acumulado del 25,9% en octubre. Hasta julio, los haberes habían registrado un incremento del 19,9%, frente a una inflación acumulada del 17,3% según los datos oficiales del INDEC.
Desde el gobierno bonaerense aseguraron que, en caso de acuerdo, habrá una revisión en septiembre sobre la evolución de precios y un compromiso de reabrir la paritaria en octubre.
La postura del gremio
En su comunicado oficial, la AJB señaló que la propuesta “suma de esta manera dos tramos que llevará en agosto el incremento acumulado a 22,9% y en octubre a 25,9%”. Además, puso a disposición de sus afiliados una calculadora en la web institucional para medir el impacto del aumento en cada categoría.
El sindicato que conduce Hugo Russo no se limitó al aspecto salarial. También planteó incorporar otros puntos a la agenda de negociación. Entre ellos, participar en la discusión sobre las tasas judiciales de la próxima Ley Impositiva. Según informaron, el Ministerio de Economía aceptó conformar una mesa de trabajo específica para debatir el tema.
Reclamos más allá del salario
Durante el encuentro paritario, la AJB volvió a insistir con demandas históricas. Solicitó al Ministerio de Justicia bonaerense avanzar en una ley de paritarias propia y reclamó la incorporación de los trabajadores del Consejo de la Magistratura a la representación gremial.
Otros planteos incluyeron: la extensión de subcategorías para jubilados y jubiladas, un porcentaje diferenciado para empleados con menos de 10 años de antigüedad y la ampliación del beneficio de la resolución de Corte SC507/23 para judiciales ex combatientes de Malvinas jubilados.
Más allá de esta agenda, el eje central sigue siendo la definición de este lunes. Si las asambleas de base aprueban la oferta, los trabajadores judiciales percibirán en el próximo mes un incremento del 2,5%. De lo contrario, las negociaciones continuarán abiertas.
Lo que se juega en la decisión
El desenlace de la votación marcará el rumbo de la negociación salarial en uno de los sectores más sensibles del Estado bonaerense. La AJB deberá decidir si prioriza la aceptación de la mejora inmediata o si endurece la discusión para intentar obtener un porcentaje mayor en el corto plazo.
