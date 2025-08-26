A menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses, Axel Kicillof combina recorridas de campaña con gestión y una estrategia discursiva que busca capitalizar el impacto político del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que golpea de lleno al gobierno de Javier Milei.

Una campaña con tono sectorial

El gobernador admitió que la recta final será “más militante y sectorial” ante la imposibilidad legal de inaugurar obras en plena campaña. En una entrevista reciente, sostuvo sobre Fuerza Patria: “Tenemos oportunidad, vamos a hacer una buena elección. Están todos entusiasmados. Lo cual es muy bueno”.

Este miércoles cerrará en Pilar el encuentro “La Fuerza de la Salud”, junto al ministro bonaerense Nicolás Kreplak y más de un centenar de candidatos vinculados al sistema sanitario. Allí se denunciará el recorte de programas nacionales como VIH, Tuberculosis, INCUCAI e Inmunizaciones, además de la falta de campañas contra dengue y sarampión.

El PJ entre la campaña y el escándalo

El peronismo busca instalar en la agenda el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que comprometen a figuras clave del oficialismo libertario. Según se reconoce en La Plata, el caso podría desalentar a votantes de La Libertad Avanza de cara al 7 de septiembre.

En las últimas horas, Kicillof fue tajante: “Si el audio es verdad, lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que no recuerdo. Es carne y uña con Milei”.

Más duro aún, su ministro de Gobierno Carlos Bianco afirmó que “probablemente estamos ante el gobierno más corrupto de la historia y además a cielo abierto”.

Desde Quilmes, Mayra Mendoza también elevó la presión contra el oficialismo nacional: “Si la coima de tu hermana Karina fue del 3% de 108MM, ya lleva robado $3.240.000.000 del presupuesto para personas con discapacidad”.

Reconocimientos a la Policía bonaerense

En paralelo a la campaña, Kicillof encabezó este lunes un acto en la Casa de Gobierno donde distinguió a 32 oficiales de la Policía bonaerense por su actuación en operativos de alto riesgo, entre ellos rescates durante las inundaciones en Zárate y el desmantelamiento de bandas criminales.

“Estamos reconociendo a los efectivos que, por sus acciones de valentía, mostraron un inmenso compromiso y un servicio ejemplar”, señaló el mandatario junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso.

La distinción San Miguel Arcángel, máximo reconocimiento del área, buscó resaltar la entrega de los policías que “ponen en riesgo su vida para salvaguardar a su comunidad”, destacó Alonso.

Doble frente político

Con Jorge Taiana de bajo perfil y la campaña nacional que se lanzará esta semana, el oficialismo bonaerense encara los últimos días con un ojo puesto en la elección provincial del 7 de septiembre y otro en el escenario nacional de octubre.

Mientras tanto, la apuesta de Kicillof parece clara: contrastar el ajuste y los escándalos de Milei con gestión en territorio y respaldo a la policía y sectores críticos como la salud.