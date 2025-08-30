Las declaraciones de Flavio Briatore cuestionando a Franco Colapinto al inicio del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos generaron la reacción inmediata de colegas y fanáticos del argentino. En medio de la tormenta, Agustín Canapino salió a respaldar al piloto de Alpine, que atraviesa un año clave en su carrera.

Briatore, asesor ejecutivo del equipo, cuestionó el presente de Colapinto y sembró dudas sobre su llegada a la categoría. “Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, necesitaba un año más. No estoy contento con los resultados”, dijo en declaraciones reproducidas por la FIA.

El dirigente incluso sostuvo que el piloto argentino sufre la presión de estar en la máxima categoría y que el equipo “lo intentó todo” para darle confianza, aunque los resultados no acompañaron. “Es muy difícil lidiar con este coche. Cambiamos a Doohan por Franco y quizá el problema es la presión”, remató.

El respaldo de Canapino desde Argentina

La respuesta llegó rápido y con fuerza. Agustín Canapino, múltiple campeón del automovilismo nacional y ex piloto de la IndyCar, usó su cuenta de Instagram para bancar a Colapinto. “Lo que hace es extremadamente bueno. Solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y lo bien que lo hace”, escribió en una historia que fue replicada por miles de usuarios.

El arrecifeño también agregó: “Confío en que va a estar mucho tiempo y demostrar todo lo que puede hacer. Tiene talento y dedicación, el resto llega solo. ¡Acá seguimos apoyando y alentando!”. En otro pasaje, remarcó lo exigente de la Fórmula 1: “No se imaginan lo que debe ser manejar esos autos y contra esos pilotos. Yo no puedo, y estoy seguro que nadie puede porque vivir eso es para muy pocos”.

La banca de James Vowles

No solo Canapino salió a hablar. También lo hizo James Vowles, actual director de Williams y ex jefe de Colapinto, quien recordó los primeros pasos del argentino en el equipo británico. “La presión en la F1 es enorme. Cuando no la tienen encima, los pilotos sacan lo mejor. Franco es un buen ejemplo”, dijo.

El ingeniero británico remarcó que en Silverstone Colapinto tuvo un rendimiento “estelar” pese a creer que era su única chance. “Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta, sino de disfrutar el momento. Y lo hizo muy bien”, agregó.

Con apenas 21 años, el argentino se prepara para afrontar la segunda mitad del calendario con la presión de demostrar que tiene lo necesario para consolidarse en la máxima.