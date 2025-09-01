Massa recorrió PBA y lanzó spot junto a Cristina y Kicillof

A siete días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa salió a jugar fuerte en la campaña de Fuerza Patria. El líder del Frente Renovador difundió un spot en redes sociales junto a Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, y reforzó su presencia territorial con recorridas en distintas secciones electorales, acompañado por candidatos locales y referentes del peronismo.

El spot de la unidad

“Empieza una semana para sumar más fuerzas. La de las PyMEs, la de los jóvenes, la de los jubilados, la de las familias y los trabajadores. Sumar fuerzas para mostrar que hay otro camino”, escribió Massa al difundir el video que condensa el mensaje final de la campaña.

El spot arranca con una definición tajante: “Quedan siete días para sumar más fuerza. La fuerza de los trabajadores que necesitan que su salario alcance hasta fin de mes, que el descanso vuelva a ser un derecho. La fuerza de las mujeres que quieren vivir sin miedo en una sociedad justa, donde ser mujer no signifique ni un riesgo ni un obstáculo”.

También pone el foco en los jóvenes, las PyMEs, las personas con discapacidad y los jubilados. “Queda una semana. Sumemos más fuerza que nunca, demos el primer paso hacia una patria más justa. El próximo domingo 7, en la provincia, mostremos que nuestra patria tiene fuerza. La fuerza del peronismo”, concluye la pieza.

El mensaje confronta de manera directa con el modelo libertario y busca mostrar a Fuerza Patria como la alternativa de unidad frente al ajuste.

Recorridas con perfil bajo

En paralelo, Massa mantuvo un esquema de recorridas en Junín, Baradero, San Martín y San Vicente. El viernes visitó Junín, cabecera de la Cuarta Sección Electoral, donde recorrió una obra paralizada del plan Procrear de 149 viviendas, frenada desde diciembre de 2023 tras la decisión del gobierno nacional de cortar la obra pública.

Luego se trasladó a Baradero, en la Segunda Sección, donde se reunió con jóvenes “preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto”. Allí estuvo acompañado por el candidato a concejal Juan Bautista Morales y el candidato a diputado provincial Carlos Puglelli.

La agenda también incluyó encuentros con adultos mayores en San Martín y San Vicente, donde el massismo apuntó al “fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”. En San Vicente, además, se discutió sobre seguridad, otro tema sensible para el electorado bonaerense.

El mensaje telefónico

En medio de esas actividades, Massa difundió un mensaje grabado para toda la provincia. “Hola, soy Sergio Massa y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta. Y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos”.

Con ese tono, el dirigente insistió en la importancia de la participación y de consolidar la unidad del espacio para enfrentar a La Libertad Avanza de Javier Milei.

Qué se vota el 7 de septiembre

La provincia de Buenos Aires renovará parcialmente su Legislatura y cargos municipales el próximo domingo 7. En total, estarán en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Los comicios abarcarán a las ocho secciones electorales y alcanzarán a 14.376.592 electores habilitados, de los cuales 1.015.233 son residentes extranjeros.

La votación será desdoblada respecto de las elecciones nacionales, previstas para el 26 de octubre. La legislación establece que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años.

El desafío interno

Fuentes del massismo reconocen que la unidad es un activo central pero no está exenta de tensiones. En los últimos días trascendió el reproche de Máximo Kirchner a Axel Kicillof por el apoyo a Quilmes, distrito gobernado por Mayra Mendoza. Pese a esas diferencias, en Fuerza Patria admiten un “moderado optimismo” y confían en que el descontento económico será un motor de apoyo en las urnas.