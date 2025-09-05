Kicillof: “Este domingo el mensaje de las urnas tiene que ser contundente: Milei, no tenés un cheque en blanco”
Cierre de campaña en PBA: El gobernador, Cristina y Massa unieron fuerzas para enfrentar a Milei y pidieron un voto masivo por Fuerza Patria.Política05 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El oficialismo bonaerense Fuerza Patria le puso punto final a la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre con una agenda que unió al gobernador Axel Kicillof, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La consigna común fue clara: llenar las urnas de votos para frenar el avance libertario en la provincia más poblada del país.
Kicillof recorrió obras y apuntó contra Milei
El gobernador bonaerense eligió la ciudad de La Plata para dar el último paso de la campaña. Junto al intendente Julio Alak recorrió las obras de repavimentación de la avenida 60 y dialogó con jóvenes de clubes barriales. “Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”, afirmó.
Durante la gira que lo llevó también a Merlo y Lomas de Zamora, Kicillof endureció sus críticas a Javier Milei. “El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, aseguró. Y fue más allá: “Nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo. El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo”.
En Lomas de Zamora, acompañado por Federico Otermín, Daniela Vilar y Alberto Sileoni, el mandatario recorrió la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N°508, donde sostuvo: “En la provincia de Buenos Aires hay plata para lo que realmente importa: la educación, el bienestar y el futuro de los pibes y pibas. Nadie que tenga sensibilidad puede votar a un Gobierno nacional que frenó 80 escuelas”.
“El discurso de la motosierra es una excusa”
El mandatario bonaerense cerró con un mensaje de fuerte tono político: “No se puede gobernar un país defendiendo intereses extranjeros, despreciando nuestra identidad, entregando nuestra soberanía. El discurso de la motosierra es apenas la excusa: nos quieren robar nuestra industria y nuestro futuro”.
En entrevista radial, agregó: “Estamos en una situación complicadísima, pero hay que votar el domingo, expresar el rechazo a sus políticas para que las revierta. El 7 de septiembre se define cómo sigue esta historia”.
Kicillof apuntó también contra exaliados de Juntos por el Cambio que migraron hacia La Libertad Avanza: “Algunos se tiñeron de violeta y ahora forman parte de una tradición que nada tiene que ver con lo que siempre dijeron. Se han convertido en libertarios y, con alguna incomodidad, se los ve escondiéndose”.
Cristina reapareció con un mensaje de voz
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imposibilitada de competir por decisión judicial, reapareció con un audio de poco más de cuatro minutos en el que criticó duramente al jefe de Estado. “Es importante que el presidente se comporte como tal. Aun cuando no lo hayamos votado, es el presidente de todos y es su obligación”, dijo.
Cristina apuntó contra los agravios del acto libertario en Moreno y llamó a votar masivamente: “Este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.
Massa recorrió el interior bonaerense
El cierre también incluyó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien apostó por el interior provincial. Estuvo en Castelli junto al intendente Francisco Echarren, donde visitaron la primera Fábrica Municipal de Viviendas del país. Más tarde, en Lezama, recorrió un emprendimiento productivo de familiares de personas con discapacidad junto a la candidata local Lali García.
El gesto tuvo una carga simbólica: coincidió con la sesión del Senado en la que se rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Massa buscó así marcar un contraste entre las políticas libertarias y la agenda social defendida por Fuerza Patria.
¿Qué boleta se utilizará en las elecciones?
La cuenta regresiva hacia los comicios bonaerenses ya comenzó y las miradas se centran en el modo de votación para este domingo 7 de septiembre.
Qué documentos son válidos para votar este domingo en Buenos Aires
Conocé con qué documentos pueden presentarse a votar argentinos y migrantes residentes en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires.
Elecciones bonaerenses: qué se vota el 7 de septiembre
Con el padrón habilitado y el último DNI como requisito, los bonaerenses se preparan para una nueva jornada electoral. Conocé los detalles en la siguiente nota.
La Junta Electoral habilita fiscales de otras provincias
¡Confirmado! En Buenos Aires podrán fiscalizar personas que no voten en la provincia. La Junta busca transparencia total en las legislativas del domingo.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.