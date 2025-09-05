El oficialismo bonaerense Fuerza Patria le puso punto final a la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre con una agenda que unió al gobernador Axel Kicillof, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La consigna común fue clara: llenar las urnas de votos para frenar el avance libertario en la provincia más poblada del país.

Kicillof recorrió obras y apuntó contra Milei

El gobernador bonaerense eligió la ciudad de La Plata para dar el último paso de la campaña. Junto al intendente Julio Alak recorrió las obras de repavimentación de la avenida 60 y dialogó con jóvenes de clubes barriales. “Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”, afirmó.

Durante la gira que lo llevó también a Merlo y Lomas de Zamora, Kicillof endureció sus críticas a Javier Milei. “El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, aseguró. Y fue más allá: “Nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo. El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo”.

En Lomas de Zamora, acompañado por Federico Otermín, Daniela Vilar y Alberto Sileoni, el mandatario recorrió la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N°508, donde sostuvo: “En la provincia de Buenos Aires hay plata para lo que realmente importa: la educación, el bienestar y el futuro de los pibes y pibas. Nadie que tenga sensibilidad puede votar a un Gobierno nacional que frenó 80 escuelas”.

“El discurso de la motosierra es una excusa”

El mandatario bonaerense cerró con un mensaje de fuerte tono político: “No se puede gobernar un país defendiendo intereses extranjeros, despreciando nuestra identidad, entregando nuestra soberanía. El discurso de la motosierra es apenas la excusa: nos quieren robar nuestra industria y nuestro futuro”.

En entrevista radial, agregó: “Estamos en una situación complicadísima, pero hay que votar el domingo, expresar el rechazo a sus políticas para que las revierta. El 7 de septiembre se define cómo sigue esta historia”.

Kicillof apuntó también contra exaliados de Juntos por el Cambio que migraron hacia La Libertad Avanza: “Algunos se tiñeron de violeta y ahora forman parte de una tradición que nada tiene que ver con lo que siempre dijeron. Se han convertido en libertarios y, con alguna incomodidad, se los ve escondiéndose”.

Cristina reapareció con un mensaje de voz

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imposibilitada de competir por decisión judicial, reapareció con un audio de poco más de cuatro minutos en el que criticó duramente al jefe de Estado. “Es importante que el presidente se comporte como tal. Aun cuando no lo hayamos votado, es el presidente de todos y es su obligación”, dijo.

Cristina apuntó contra los agravios del acto libertario en Moreno y llamó a votar masivamente: “Este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.

Massa recorrió el interior bonaerense

El cierre también incluyó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien apostó por el interior provincial. Estuvo en Castelli junto al intendente Francisco Echarren, donde visitaron la primera Fábrica Municipal de Viviendas del país. Más tarde, en Lezama, recorrió un emprendimiento productivo de familiares de personas con discapacidad junto a la candidata local Lali García.

El gesto tuvo una carga simbólica: coincidió con la sesión del Senado en la que se rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Massa buscó así marcar un contraste entre las políticas libertarias y la agenda social defendida por Fuerza Patria.