La Provincia de Buenos Aires oficializó la emergencia agropecuaria: beneficios fiscales y créditos para productores afectados por inundaciones.Política05 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó el Decreto 2196/2025 que declara el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario por inundaciones en diez partidos de la provincia. La medida busca asistir a productores rurales afectados entre mayo y octubre de este año.
La declaración surge tras una serie de jornadas de lluvia que volvieron a dejar campos bajo agua, afectando gravemente a explotaciones agropecuarias en varios distritos bonaerenses. La norma, con fecha del martes 2 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el viernes 5, rige para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.
Según el decreto, los productores afectados deberán presentar documentación respaldatoria para acceder a los beneficios previstos. Además, si el Ministerio de Economía de la Nación lo homologa, la emergencia podrá alcanzar nivel nacional, habilitando más beneficios y asistencia.
El Decreto N° 2196/2025 contempla medidas fiscales y crediticias para los productores rurales que desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos:
Estas medidas estarán vigentes durante todo el período de emergencia declarado, entre mayo y octubre de 2025, y apuntan a garantizar la recuperación productiva de los establecimientos más afectados por las inundaciones.
La declaración abarca distintas circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte. De esta manera, los productores pueden verificar si su explotación se encuentra cubierta por el decreto y cuáles beneficios les corresponden.
Además, el gobierno bonaerense oficializó una resolución individual para Bahía Blanca, que declara el estado de emergencia parcela por parcela. Más de 12 mil hectáreas de 31 propietarios se ven alcanzadas, con los mismos beneficios fiscales y crediticios que el resto de los partidos mencionados.
La medida cuenta con el respaldo de varias áreas del gobierno provincial, incluyendo los ministerios de Desarrollo Agrario, Economía y Gobierno, la Agencia de Recaudación y el Banco Provincia. También intervienen la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado para asegurar la correcta implementación de los beneficios.
