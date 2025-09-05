El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó el Decreto 2196/2025 que declara el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario por inundaciones en diez partidos de la provincia. La medida busca asistir a productores rurales afectados entre mayo y octubre de este año.

Contexto de la medida

La declaración surge tras una serie de jornadas de lluvia que volvieron a dejar campos bajo agua, afectando gravemente a explotaciones agropecuarias en varios distritos bonaerenses. La norma, con fecha del martes 2 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el viernes 5, rige para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.

Según el decreto, los productores afectados deberán presentar documentación respaldatoria para acceder a los beneficios previstos. Además, si el Ministerio de Economía de la Nación lo homologa, la emergencia podrá alcanzar nivel nacional, habilitando más beneficios y asistencia.

Qué implica la emergencia agropecuaria

El Decreto N° 2196/2025 contempla medidas fiscales y crediticias para los productores rurales que desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos:

Exención parcial o total del Impuesto Inmobiliario Rural , proporcional al porcentaje de afectación de la explotación.

, proporcional al porcentaje de afectación de la explotación. Acceso a créditos preferenciales a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Estas medidas estarán vigentes durante todo el período de emergencia declarado, entre mayo y octubre de 2025, y apuntan a garantizar la recuperación productiva de los establecimientos más afectados por las inundaciones.

Zonas alcanzadas y circunscripciones

La declaración abarca distintas circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte. De esta manera, los productores pueden verificar si su explotación se encuentra cubierta por el decreto y cuáles beneficios les corresponden.

Casos particulares: Bahía Blanca

Además, el gobierno bonaerense oficializó una resolución individual para Bahía Blanca, que declara el estado de emergencia parcela por parcela. Más de 12 mil hectáreas de 31 propietarios se ven alcanzadas, con los mismos beneficios fiscales y crediticios que el resto de los partidos mencionados.

Coordinación institucional

La medida cuenta con el respaldo de varias áreas del gobierno provincial, incluyendo los ministerios de Desarrollo Agrario, Economía y Gobierno, la Agencia de Recaudación y el Banco Provincia. También intervienen la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado para asegurar la correcta implementación de los beneficios.