Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria

Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.Política07 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este domingo en la Escuela N°12 de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, tras ser sorprendido robando boletas de Fuerza Patria en pleno cuarto oscuro durante las elecciones bonaerenses 2025.
El hecho fue descubierto por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró con el fiscal introduciendo fajos de boletas de Fuerza Patria en un sobre. Al ser sorprendido in fraganti, el hombre no supo qué responder ante los cuestionamientos.
El votante alertó de inmediato a las autoridades de mesa, que notificaron a la policía presente en el establecimiento. El fiscal fue retirado del lugar y puesto a disposición de la Justicia Electoral por robo de boletas y violación de la veda electoral.
Según la Ley Electoral Nº 5.109 de la provincia de Buenos Aires, “los que falsifiquen, adulteren, destruyan, sustraigan o sustituyan los registros, actas o documentos relacionados con la ejecución de esta ley o intenten hacerlo, serán penados con arresto de dos a tres años. Serán pasibles de la misma pena los que destruyan, sustraigan o violen la urna antes de la clausura del comicio o intenten hacerlo”.
