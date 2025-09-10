La UCR bonaerense pierde terreno y enfrenta internas profundas
El radicalismo de la provincia de Buenos Aires quedó golpeado: perdió bancas, enfrenta internas y debe reorganizarse de cara al 26 de octubre.Política10 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La Unión Cívica Radical bonaerense sumó un nuevo golpe electoral el último domingo en la provincia de Buenos Aires. En un escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, el partido centenario quedó marginado, pese a formar Somos Buenos Aires, junto con PRO, vecinalistas y peronistas díscolos.
Somos Buenos Aires obtuvo 5,25% de los votos, es decir, 424.671 voluntades, que le alcanzaron para quedarse con dos bancas en Diputados y dos en el Senado. De esas, la mitad pertenecen a radicales: Priscila Mainaard (Coronel Dorrego) y Natalia Quintana (Vedia). Desde diciembre, la UCR contará con un total de ocho legisladores en la Legislatura bonaerense.
En Diputados, el bloque UCR Cambio Federal estará integrado por Diego Garciarena, Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Silvina Vaccarezza, mientras que Matías Civale y Priscila Minnaard ocuparán bancas por Somos Buenos Aires, junto al dirigente de la Coalición Cívica, Andrés De Leo. En el Senado, Nerina Neumann representa al bloque Cambio Federal y Natalia Quintana a Somos Buenos Aires, junto al referente del PRO, Pablo Petrecca.
Cuatro tribus, división territorial y pocas victorias
La UCR bonaerense quedó fragmentada en al menos cuatro sectores: Miguel Fernández (intendentes), Pablo Domenichini (Evolución, Martín Lousteau), Maximiliano Abad y Facundo Manes, que se volcó a la política porteña.
Domenichini y Fernández, dirigentes de la UCR bonaerense.
Abad no integró Somos Buenos Aires y apostó a Nuevos Aires en Mar del Plata, donde Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco ganaron bancas. En 9 de Julio, Ignacio Palacios renovó su banca en el concejo, dejando a Somos Buenos Aires en cuarto lugar.
De los 27 jefes comunales radicales, solo 12 resultaron vencedores, y dos con sellos distintos: Lucía Gómez (Adolfo Gonzáles Chaves) y Román Bouvier (Rojas). Entre los distritos que La Libertad Avanza le arrebató al radicalismo se destacan Adolfo Alsina, Balcarce y Lincoln, mientras que Fuerza Patria se impuso en Tandil y Rauch, distritos emblemáticos del partido. En Coronel Dorrego, la propuesta violeta ganó con 37,09% de los votos, relegando al oficialismo local al segundo lugar con 33,31%.
Análisis interno: la “nacionalización” de la elección
Miguel Fernández señaló que la elección “se nacionalizó” y eso afectó las chances de la UCR. Subrayó que “esta es la primera vez que se construye una alternativa desde el territorio hacia arriba” y remarcó la necesidad de “darle fisonomía más clara, más rodaje y contenido” al espacio.
De cara a los comicios de octubre, la UCR sigue dividida. El sector Evolución de Martín Lousteau integró Provincias Unidas, encabezada por Florencio Randazzo; los intendentes alineados a Miguel Fernández armaron una lista con la Coalición Cívica, liderada por Juan Manuel López; y Nuevos Aires confirmó la candidatura de Sixto Cristiani.
La interna radical, que ya fue judicializada tras la elección interna de 2024 entre Fernández y Domenichini —quienes actualmente lideran la conducción compartida del comité bonaerense—, promete otra batalla en apenas un mes, mientras el partido intenta recomponerse tras otro revés electoral en la provincia.
