La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso.

Con fuertes críticas, la dirigente de Unión por la Patria apuntó tanto al jefe de Estado como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al denunciar ajustes en áreas sensibles y hechos de corrupción.

Duro mensaje en redes sociales

“Javier Milei, ¿a tu hermana Karina le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal? ¿Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan? Las coimas que piden en tu corrupto gobierno incrementan el ‘gasto’, fíjate”, expresó Mendoza a través de sus redes sociales.

La jefa comunal sintetizó su visión sobre el discurso presidencial con una frase contundente: “Sigue el ajuste. Sigue Karina. Sigue el choreo. Mismas recetas, mismo final”.

En su publicación, además, compartió la captura de un viejo tuit del expresidente Mauricio Macri del año 2018 en el que aseguraba que “lo peor ya había pasado”, en alusión a la similitud de mensajes entre la actual gestión y la administración de Cambiemos.

El discurso de Milei

El mensaje de Mendoza se produjo inmediatamente después de la cadena nacional en la que Javier Milei defendió su programa económico y los lineamientos del Presupuesto 2026. El Presidente destacó que el equilibrio fiscal alcanzado por su gobierno es “la piedra angular” de la gestión y subrayó como logros la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la salida del cepo cambiario.

“Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período”, expresó Milei en su discurso grabado en el Salón Blanco.

En relación al Presupuesto, anunció aumentos en términos reales del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad, además de un refuerzo de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales.

El mandatario también sostuvo que “el capital humano es la prioridad de este gobierno” y aseguró que el superávit primario permitirá al Estado financiar obras de infraestructura fundamentales.

Críticas desde la oposición

La intendenta quilmeña se mostró escéptica ante los anuncios oficiales y planteó que, detrás del discurso del orden fiscal, persisten los ajustes que afectan a los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, cuestionó la transparencia del Gobierno al hablar de “coimas” y lo acusó de sostener un esquema de corrupción.

Con su comparación con Mauricio Macri, Mendoza buscó remarcar que el actual oficialismo repite un camino ya transitado que, según sostuvo, no trajo soluciones a los problemas estructurales del país.