Mendoza cuestionó a Milei tras la cadena nacional: “¿Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan?”
La jefa comunal de Quilmes lanzó fuertes críticas al Presidente luego de la presentación del Presupuesto 2026 y denunció que “siguen el ajuste, Karina y el choreo”.Municipales16 de septiembre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso.
Con fuertes críticas, la dirigente de Unión por la Patria apuntó tanto al jefe de Estado como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al denunciar ajustes en áreas sensibles y hechos de corrupción.
Duro mensaje en redes sociales
“Javier Milei, ¿a tu hermana Karina le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal? ¿Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan? Las coimas que piden en tu corrupto gobierno incrementan el ‘gasto’, fíjate”, expresó Mendoza a través de sus redes sociales.
La jefa comunal sintetizó su visión sobre el discurso presidencial con una frase contundente: “Sigue el ajuste. Sigue Karina. Sigue el choreo. Mismas recetas, mismo final”.
En su publicación, además, compartió la captura de un viejo tuit del expresidente Mauricio Macri del año 2018 en el que aseguraba que “lo peor ya había pasado”, en alusión a la similitud de mensajes entre la actual gestión y la administración de Cambiemos.
👉🏽 @JMilei a tu hermana @KarinaMileiOk le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal? Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan? Las coimas que piden en tu corrupto gobierno incrementan el “gasto”, fíjate.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 16, 2025
Síntesis de la cadena nacional:
Sigue el… pic.twitter.com/fyfodSyyAx
El discurso de Milei
El mensaje de Mendoza se produjo inmediatamente después de la cadena nacional en la que Javier Milei defendió su programa económico y los lineamientos del Presupuesto 2026. El Presidente destacó que el equilibrio fiscal alcanzado por su gobierno es “la piedra angular” de la gestión y subrayó como logros la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la salida del cepo cambiario.
“Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período”, expresó Milei en su discurso grabado en el Salón Blanco.
En relación al Presupuesto, anunció aumentos en términos reales del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad, además de un refuerzo de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales.
El mandatario también sostuvo que “el capital humano es la prioridad de este gobierno” y aseguró que el superávit primario permitirá al Estado financiar obras de infraestructura fundamentales.
Críticas desde la oposición
La intendenta quilmeña se mostró escéptica ante los anuncios oficiales y planteó que, detrás del discurso del orden fiscal, persisten los ajustes que afectan a los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, cuestionó la transparencia del Gobierno al hablar de “coimas” y lo acusó de sostener un esquema de corrupción.
Con su comparación con Mauricio Macri, Mendoza buscó remarcar que el actual oficialismo repite un camino ya transitado que, según sostuvo, no trajo soluciones a los problemas estructurales del país.
Ghi: “Buscamos fortalecer el comercio local y reconocer a nuestros jubilados”
El Municipio y la Fundación Banco Provincia entregaron botiquines a centros de jubilados y presentaron una tarjeta con descuentos exclusivos en comercios del distrito.
Pergamino avanza en infraestructura y se consolida con propuestas innovadoras en la Expo Rural
La gestión municipal finalizó la segunda fase del Plan de Asfalto 2025, que abarcó numerosas arterias de la ciudad, mientras que el stand en la Exposición Rural recibió a más de 5.000 visitantes con innovación, música y actividades para todas las edades.
Ishii: “Celebramos nuestra cultura, en José C. Paz seguimos trabajando juntos”
El intendente participó de la cuarta edición de “Chamamé para mi gente”, reafirmó el valor de la democracia y cuestionó el recorte de fondos a las universidades.
Balcarce: avances en salud, educación y niñez con iniciativas que fortalecen a la comunidad
El municipio anunció la renovación de equipos para el geriátrico “Dr. Ernesto L. Pinto”, acompañó una nueva edición de EducoAgro y celebró el noveno aniversario del “Club después del cole”.
De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca
Milei redujo a la mitad el fondo de ayuda para Bahía Blanca tras el temporal, a una semana de ganar en la ciudad. Malestar y fuerte rechazo.
Kovarsky relativizó el peso del agro en la victoria del peronismo
El análisis del presidente de Carbap sacudió la lectura electoral en Buenos Aires. “El campo no define elecciones”, disparó tras la victoria de Fuerza Patria.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.