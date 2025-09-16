El diputado provincial por la Segunda Sección Electoral, Julio Pasqualin, oficializó a través de sus redes sociales que integrará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del espacio Provincias Unidas.

“Quiero contarles con mucho orgullo que he firmado como 9° candidato a Diputado Nacional, representando a la provincia de Buenos Aires, en la lista de Provincias Unidas, integrada por el Diputado Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, la Diputada y ex Secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela y el rector de la Universidad de Mar del Plata Alfredo Lazzaretti”, escribió Pasqualin.

El legislador bonaerense destacó que Provincias Unidas es un proyecto liderado por un conjunto de gobernadores que impulsan “una salida federal para un cambio profundo en la Argentina”.

Un espacio con impronta federal

El nuevo armado fue lanzado el pasado 30 de julio y tiene entre sus principales referentes al exgobernador cordobés Juan Schiaretti y al exministro del Interior Florencio Randazzo. Su objetivo es instalar una alternativa con fuerte raíz en el interior productivo, buscando diferenciarse de las dos fuerzas mayoritarias: Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que se presenta en alianza con el PRO.

Entre los gobernadores que integran el espacio se encuentran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Todos ellos remarcaron la necesidad de un bloque legislativo federal que promueva la producción, el empleo y la infraestructura, garantizando equilibrio fiscal pero sin “ajustes a los hachazos”.

La lista bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, la boleta estará encabezada por Florencio Randazzo, acompañado por figuras como Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavela y Alfredo Lazzaretti. En este marco, Julio Pasqualin ocupará el noveno lugar de la nómina, representando a la Segunda Sección Electoral.

El espacio apuesta a consolidarse como alternativa en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en paralelo con candidaturas fuertes en otras provincias: Schiaretti en Córdoba y Gisela Scaglia, actual vicegobernadora de Santa Fe, encabezando la lista en esa provincia junto a Pablo Farías.

Mensajes de respaldo

En las últimas semanas, el gobernador cordobés Martín Llaryora respaldó públicamente a Schiaretti, señalando que “nadie mejor que él” para defender la voz de Córdoba en el Congreso y remarcar un modelo productivo y federal.

El propio Schiaretti expresó que su candidatura busca aportar “experiencia” para que la esperanza de los argentinos “no se transforme en frustración” y que el país logre un “desarrollo sostenido”.

Con este marco, la incorporación de Julio Pasqualin a la lista bonaerense suma representación territorial a Provincias Unidas, un espacio que apuesta al federalismo y al interior productivo como ejes centrales de su propuesta política.