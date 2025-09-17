Lacunza tilda de “irreal” el Presupuesto 2026 de Milei

La consultora Empiria, dirigida por el exministro de Finanzas Hernán Lacunza, publicó un análisis crítico del Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei. El informe subraya que el proyecto llega en un contexto de "plena tensión política y financiera preelectoral" y marca el llamado "fin de la motosierra" en la gestión de gastos públicos.

Según el estudio, la discusión del Presupuesto en el Congreso se desarrollará en "un terreno árido", donde el principal desafío será la deuda. Pese a esto, los expertos estiman que el Ejecutivo podría mostrarse "más flexible y pragmático" para obtener un mayor consenso político. Sin embargo, con las elecciones de octubre a la vista, es "difícil que avance antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre".

Empiria cuestiona las previsiones presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, calificándolas de "optimistas e irreales". Entre los puntos más señalados se encuentra la meta de crecimiento del PBI del 5,4%, que exigiría un aumento mensual imposible del 1% en el segundo semestre, mientras que la inflación proyectada de 40,3% y un dólar de $1325 resultan "fuera de la realidad", frente a los cálculos de Empiria: 33% de inflación y un tipo de cambio de $1674.

En cuanto al crecimiento económico, la consultora prevé un PBI de 3,4%, impulsado por el consumo privado y las exportaciones, muy por debajo de las expectativas oficiales.

Luis Caputo, ministro de Economía.

La motosierra y los números del financiamiento

El informe también analiza el resultado fiscal, que el Presupuesto ubica en 1,5% del PBI con un superávit financiero de 0,3%. Los tributos que aportarían mayor crecimiento real son combustibles (+51%), derechos de importación (+13%) y Ganancias (+9%), sin contemplar recortes impositivos.

El gasto público total podría aumentar 0,2 puntos porcentuales, con subas reales en seguridad social (+5%), Salud (+17%) y Educación (+8%), mientras que los subsidios se reducirían en -0,2 pp del PBI. Los intereses de la deuda se mantendrían alrededor del 1,2% del PBI.

En cuanto al financiamiento, Empiria advierte que el Gobierno dependerá principalmente de la deuda interna en pesos capitalizable, estimada en 5,2% del PBI, unos $57 billones, junto a aportes netos del 0,3% provenientes de organismos internacionales de crédito.