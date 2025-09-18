Rattazzi alertó sobre la confianza y el riesgo país: "Es grave"

Cristiano Rattazzi, CEO del Grupo Modena, regresó de Europa y describió un panorama complejo para Argentina: “El país está mucho más complicado de cuando me fui”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Según el empresario, la desconfianza financiera es uno de los principales riesgos: “Cuando el riesgo país se va arriba a mil doscientos y pico, veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, eso frena”.

Rattazzi subrayó que parte de la tensión actual se debe al tono del debate público: “La soberbia y la ira no es buena consejera. Insultar a la gente, enojarse no sirve. Hay que hablar con todo el mundo”, señaló, destacando la importancia del diálogo y del respeto en la política.

El empresario reconoció la preparación técnica del presidente: “Javier Milei es un genio en el sector económico, tiene un pensamiento económico extraordinario, está preparadísimo”. Respecto a la gestión, afirmó: “El plan era genial. El primer año funcionó extraordinariamente, pero hay que saber también dar ciertos ajustes cuando las cosas no andan tan bien como antes”.

En cuanto al dólar, defendió la libertad de mercado: “El dólar tiene que ser libre y tener un valor que lo fija el mercado. No hay ninguna razón de espantarse porque el dólar está un poco alto”. Incluso no descartó la posibilidad de una futura dolarización: “Si no es el euro, dolaricemos, para que los argentinos de menores recursos sepan qué es lo que tienen en el bolsillo”.





Críticas al Congreso y la necesidad de respaldo legislativo

Rattazzi criticó el funcionamiento del Congreso: “Que el Congreso pueda votar leyes sin decir de dónde viene la financiación, no, eso ya es un disparate”. A su juicio, es necesario consolidar apoyo legislativo para que el gobierno pueda ejecutar su programa sin desestabilizaciones.

El CEO recordó también episodios de inestabilidad política, como la crisis de 2001: “Cuando el peronismo no gobierna hace todo lo posible para voltear a quien gobierna. Además, muchas veces hay gente en el gobierno que ayuda al peronismo a hacer esas cosas, por eso hay que crear amistades, hay que crear diálogos”.



Reflexiones sobre política, elecciones y economía

Respecto al triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires, Rattazzi opinó que “era una jugada interesante y la ganó bien”. También enfatizó la importancia de las próximas elecciones legislativas para equilibrar el apoyo al gobierno: “Es muy importante que puedan poner diputados y senadores que estén a favor, por lo menos para empatar un poco”.

El empresario concluyó reafirmando su respaldo al rumbo de Milei, aunque con ajustes necesarios: “Creo en lo que está haciendo Milei, creo en una Argentina en la cual mis hijos y mis nietos van a vivir mejor, van a ser un país más respetado. Milei sabe lo que hace y creo que puede ser un gran presidente”.