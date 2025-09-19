Copa Sudamericana 2025: el camino a los cuartos de final, cruces y calendario

Lanús es el único argentino que sigue en la competencia y va por la hazaña ante Fluminense. Conocé cómo quedaron los cruces y las fechas de los partidos.

Deportes19 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Copa Sudamericana 2025
La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva.

La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva y los cuartos de final ya tienen protagonistas confirmados. Tras una fase cargada de emociones, polémicas y hasta descalificaciones, ocho equipos mantienen vivo el sueño de llegar a la gran final.

Lanús es el único representante argentino, mientras que Independiente quedó descalificado luego de los hechos de violencia en el cruce con Universidad de Chile.

Clasificados a cuartos:

-Alianza Lima (Perú)

-Universidad de Chile (Chile)

-Lanús (Argentina)

-Fluminense (Brasil)

-Bolívar (Bolivia)

-Atlético Mineiro (Brasil)

-Independiente del Valle (Ecuador)

-Once Caldas (Colombia)
 

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Los partidos de ida ya dejaron marcadores abiertos y definiciones calientes de cara a las revanchas.

Resultados de ida:

-Lanús 1-0 Fluminense

-Bolívar 2-2 Atlético Mineiro

-Independiente del Valle 0-2 Once Caldas

-Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile
 

Triunfo de Lanúes frente a FluminenseAgónico triunfo de Lanús frente a Fluminense.

Calendario de partidos de vuelta

Todos los horarios corresponden a Argentina.

-Fluminense vs. Lanús | Martes 23 de septiembre, 21.30 | Maracaná, Río de Janeiro

-Atlético Mineiro vs. Bolívar | Miércoles 24 de septiembre, 18.00 | Arena MRV, Belo Horizonte

-Once Caldas vs. Independiente del Valle | Miércoles 24 de septiembre, 21.30 | Estadio Palogrande, Manizales

-Universidad de Chile vs. Alianza Lima | Jueves 25 de septiembre, 21.30 | Estadio Nacional, Santiago

