La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva y los cuartos de final ya tienen protagonistas confirmados. Tras una fase cargada de emociones, polémicas y hasta descalificaciones, ocho equipos mantienen vivo el sueño de llegar a la gran final.

Lanús es el único representante argentino, mientras que Independiente quedó descalificado luego de los hechos de violencia en el cruce con Universidad de Chile.

Clasificados a cuartos:

-Alianza Lima (Perú)

-Universidad de Chile (Chile)

-Lanús (Argentina)

-Fluminense (Brasil)

-Bolívar (Bolivia)

-Atlético Mineiro (Brasil)

-Independiente del Valle (Ecuador)

-Once Caldas (Colombia)



Cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Los partidos de ida ya dejaron marcadores abiertos y definiciones calientes de cara a las revanchas.

Resultados de ida:

-Lanús 1-0 Fluminense

-Bolívar 2-2 Atlético Mineiro

-Independiente del Valle 0-2 Once Caldas

-Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile



Agónico triunfo de Lanús frente a Fluminense.

Calendario de partidos de vuelta

Todos los horarios corresponden a Argentina.

-Fluminense vs. Lanús | Martes 23 de septiembre, 21.30 | Maracaná, Río de Janeiro

-Atlético Mineiro vs. Bolívar | Miércoles 24 de septiembre, 18.00 | Arena MRV, Belo Horizonte

-Once Caldas vs. Independiente del Valle | Miércoles 24 de septiembre, 21.30 | Estadio Palogrande, Manizales

-Universidad de Chile vs. Alianza Lima | Jueves 25 de septiembre, 21.30 | Estadio Nacional, Santiago