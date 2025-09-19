Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA: ¿En qué puesto quedó?
La Albiceleste dejó atrás una racha inédita de más de dos años en la cima del fútbol mundial. La última derrota en Eliminatorias fue clave en la actualización del ranking.
Lanús es el único argentino que sigue en la competencia y va por la hazaña ante Fluminense. Conocé cómo quedaron los cruces y las fechas de los partidos.Deportes19 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva y los cuartos de final ya tienen protagonistas confirmados. Tras una fase cargada de emociones, polémicas y hasta descalificaciones, ocho equipos mantienen vivo el sueño de llegar a la gran final.
Lanús es el único representante argentino, mientras que Independiente quedó descalificado luego de los hechos de violencia en el cruce con Universidad de Chile.
-Alianza Lima (Perú)
-Universidad de Chile (Chile)
-Lanús (Argentina)
-Fluminense (Brasil)
-Bolívar (Bolivia)
-Atlético Mineiro (Brasil)
-Independiente del Valle (Ecuador)
-Once Caldas (Colombia)
Los partidos de ida ya dejaron marcadores abiertos y definiciones calientes de cara a las revanchas.
Resultados de ida:
-Lanús 1-0 Fluminense
-Bolívar 2-2 Atlético Mineiro
-Independiente del Valle 0-2 Once Caldas
-Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile
Agónico triunfo de Lanús frente a Fluminense.
Todos los horarios corresponden a Argentina.
-Fluminense vs. Lanús | Martes 23 de septiembre, 21.30 | Maracaná, Río de Janeiro
-Atlético Mineiro vs. Bolívar | Miércoles 24 de septiembre, 18.00 | Arena MRV, Belo Horizonte
-Once Caldas vs. Independiente del Valle | Miércoles 24 de septiembre, 21.30 | Estadio Palogrande, Manizales
-Universidad de Chile vs. Alianza Lima | Jueves 25 de septiembre, 21.30 | Estadio Nacional, Santiago
