Pichetto: “Cuando te debilitás en lo político, hay impacto en lo económico”

El diputado nacional analizó la situación del Gobierno tras las derrotas parlamentarias y advirtió que la debilidad política tiene efectos directos sobre el dólar, el empleo y la actividad industrial. Además, cuestionó la gestión de Luis Caputo y la falta de acción frente a la fuga de divisas y los problemas de las pymes.

Legislativas19 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Miguel Ángel Pichetto.
Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional.

El diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, analizó la situación política tras la derrota del Gobierno en el Congreso. Advirtió que las derrotas parlamentarias tienen un impacto directo en la economía: “Cuando te debilitas en lo político, hay impacto en lo económico”.

El legislador consideró que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno debería haber detenido su agenda legislativa y buscado consensos para evitar más conflictos. “Era para parar la pelota”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

Pichetto fue contundente respecto al ministro de Economía, Luis Caputo: “Es un Ministro de Economía que nunca fue al Congreso, inadmisible”. El diputado recordó que “en cualquier sistema político serio, democrático, parlamentario del mundo, que un Ministro de Economía no vaya a la Comisión significaría la inmediata salida”.

Además, cuestionó la actitud del ministro: “Hoy tenemos un ministro que está en el rol agresivo, tuitero, de insultar al Congreso”, y agregó: “Que deje de agraviar por tuit y que se dedique a gestionar la economía”.

 Caputo

Pichetto criticó a Caputo por no ir al Congreso. "Es inadmisible", dijo. 


Impacto en la economía real

Pichetto describió la situación económica del país: “Hay pérdida de empleo en el sector privado, hay salarios de hambre en el sector público, hay cierre de pymes”. El diputado advirtió sobre el modelo económico: “Creen que es conveniente una Argentina sin industrias, ese mundo es letal, es un mundo de pobreza infinita”.

También se refirió a la política exterior y a las consecuencias de las medidas arancelarias de Estados Unidos: “El Gobierno ha planteado, y yo coincido en una visión con Occidente, tiene un alineamiento con Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha respondido en la política arancelaria de una manera muy fuerte que afecta a las dos grandes empresas multinacionales del país”.

“Estoy hablando del aluminio y el acero que tienen 50% de aranceles y no hay ninguna gestión hasta ahora de parte del canciller y de parte del Gobierno para conseguir una bilateral con Trump”, concluyó Pichetto.

