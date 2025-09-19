Pichetto: “Cuando te debilitás en lo político, hay impacto en lo económico”
El diputado nacional analizó la situación del Gobierno tras las derrotas parlamentarias y advirtió que la debilidad política tiene efectos directos sobre el dólar, el empleo y la actividad industrial. Además, cuestionó la gestión de Luis Caputo y la falta de acción frente a la fuga de divisas y los problemas de las pymes.Legislativas19 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, analizó la situación política tras la derrota del Gobierno en el Congreso. Advirtió que las derrotas parlamentarias tienen un impacto directo en la economía: “Cuando te debilitas en lo político, hay impacto en lo económico”.
El legislador consideró que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno debería haber detenido su agenda legislativa y buscado consensos para evitar más conflictos. “Era para parar la pelota”, señaló en diálogo con Radio Mitre.
Pichetto fue contundente respecto al ministro de Economía, Luis Caputo: “Es un Ministro de Economía que nunca fue al Congreso, inadmisible”. El diputado recordó que “en cualquier sistema político serio, democrático, parlamentario del mundo, que un Ministro de Economía no vaya a la Comisión significaría la inmediata salida”.
Además, cuestionó la actitud del ministro: “Hoy tenemos un ministro que está en el rol agresivo, tuitero, de insultar al Congreso”, y agregó: “Que deje de agraviar por tuit y que se dedique a gestionar la economía”.
Pichetto criticó a Caputo por no ir al Congreso. "Es inadmisible", dijo.
Impacto en la economía real
Pichetto describió la situación económica del país: “Hay pérdida de empleo en el sector privado, hay salarios de hambre en el sector público, hay cierre de pymes”. El diputado advirtió sobre el modelo económico: “Creen que es conveniente una Argentina sin industrias, ese mundo es letal, es un mundo de pobreza infinita”.
También se refirió a la política exterior y a las consecuencias de las medidas arancelarias de Estados Unidos: “El Gobierno ha planteado, y yo coincido en una visión con Occidente, tiene un alineamiento con Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha respondido en la política arancelaria de una manera muy fuerte que afecta a las dos grandes empresas multinacionales del país”.
“Estoy hablando del aluminio y el acero que tienen 50% de aranceles y no hay ninguna gestión hasta ahora de parte del canciller y de parte del Gobierno para conseguir una bilateral con Trump”, concluyó Pichetto.
Legislatura bonaerense: la Coalición Cívica advirtió por el Garrahan y la emergencia hídrica
En una sesión cargada de reclamos, Maricel Etchecoin remarcó la necesidad de defender al Hospital Garrahan y a las personas con discapacidad, mientras que Luciano Bugallo advirtió sobre la magnitud de las inundaciones en la Provincia y pidió declarar la catástrofe hídrica.
La Provincia avanza con la prohibición de celulares en las aulas
En la Provincia de Buenos Aires ya no se podrá usar celular en las escuelas primarias. Una ley busca frenar las distracciones y mejorar la calidad educativa.
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN
El Senado volvió a golpear al Gobierno: los legisladores desestimaron el veto de Milei a los ATN. Tensión total con los gobernadores. Todos los detalles.
Senado: qué pasará con la ley universitaria y la emergencia pediátrica
El Senado pone fecha para enfrentar a Milei: universidades y pediatría en la mira. ¿Logrará la oposición dar vuelta los vetos? Todos los detalles.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa
El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.