Avances en salud y educación en Chaves: mejoras en el hospital y nuevo taller
El municipio informó la finalización de la obra de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray y el inicio de un taller de orientación vocacional destinado a estudiantes secundarios.Municipales22 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves informó dos avances significativos en materia de gestión: por un lado, la finalización de la renovación de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, y por otro, el inicio de un Taller de Orientación Vocacional y Laboral destinado a estudiantes secundarios.
En lo que respecta al área de salud, la sala de espera del hospital fue objeto de una remodelación integral que busca brindar mayor comodidad y mejores condiciones a pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud. Los trabajos incluyeron la reparación de paredes y su pintura con látex lavable, lo que permite mantener un entorno más higiénico y de fácil cuidado.
Además, se incorporó nueva cartelería de orientación para los distintos consultorios y servicios, así como señalización de seguridad en la ubicación de los matafuegos. A ello se sumó el ordenamiento del cableado de telefonía, red de internet y cámaras de seguridad, lo que optimiza el funcionamiento del hospital y mejora la estética del espacio.
Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de estas acciones: “Cada intervención en nuestro hospital es una inversión en la calidad de vida de la comunidad. Queremos que vecinos y vecinas encuentren en el Anita Eliçagaray un espacio de cuidado, moderno y en condiciones acordes a la atención que merecen”.
En paralelo, el municipio avanza con propuestas vinculadas a la educación y el futuro de los jóvenes. A partir del jueves 25 de septiembre, comenzará un Taller de Orientación Vocacional y Laboral en el Centro Universitario. El mismo está dirigido a estudiantes que transitan el último año de la secundaria y estará a cargo de las licenciadas en Psicología Brenda Petersen y Sofía D'Alessandro, junto a la psicopedagoga Rocío Casenave.
El objetivo del taller es acompañar a los y las jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, brindándoles herramientas que los ayuden a descubrir sus intereses, reconocer sus habilidades y analizar las oportunidades disponibles de cara a sus decisiones académicas y laborales.
La propuesta constará de ocho encuentros presenciales con frecuencia semanal, extendiéndose hasta el mes de noviembre. Aquellos interesados en participar podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.
De esta manera, Chaves Municipio reafirma su compromiso tanto con la salud como con la educación, dos pilares fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad.
Gianini sobre Cristina Kirchner “No lograron ni lograrán quebrarla”
La jefa comunal se pronunció contra el encarcelamiento de la expresidenta, anunció la creación de un espacio recreativo para la primera infancia y celebró el día de las maestras con beneficios habitacionales.
San Nicolás avanza: pavimento en barrios, un cine moderno y un Santuario renovado
El intendente resaltó el progreso en distintas áreas de la ciudad con obras viales, un nuevo espacio cultural y la puesta en valor del Santuario que recibe a miles de fieles.
Tres Arroyos suma maquinaria para las delegaciones y fortalece la educación con “Modo Clases”
El municipio incorporó equipos 0 km para las delegaciones de Orense, San Francisco de Bellocq, Claromecó, Reta y Copetonas, mientras que a través del programa “Modo Clases” se entregó mobiliario a jardines de infantes y maternales.
“Un avance significativo”: Ishii entregó escrituras y actas de posesión
El acto se realizó en el Centro Municipal de Estudios y contó con la participación de autoridades locales y provinciales. Se entregaron 161 escrituras y 92 actas de posesión en el marco de la Ley 24.374.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: el desafío de los equipos argentinos
River, Racing, Estudiantes y Vélez buscan semifinales. Conoce resultados, fechas y árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Medicina privada: qué prepagas aplican suba en octubre
Las prepagas aplican aumentos de hasta 2,4% en octubre. Cuota Transparente busca claridad, pero el bolsillo de los afiliados sigue sufriendo.