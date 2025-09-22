El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves informó dos avances significativos en materia de gestión: por un lado, la finalización de la renovación de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, y por otro, el inicio de un Taller de Orientación Vocacional y Laboral destinado a estudiantes secundarios.

En lo que respecta al área de salud, la sala de espera del hospital fue objeto de una remodelación integral que busca brindar mayor comodidad y mejores condiciones a pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud. Los trabajos incluyeron la reparación de paredes y su pintura con látex lavable, lo que permite mantener un entorno más higiénico y de fácil cuidado.

Además, se incorporó nueva cartelería de orientación para los distintos consultorios y servicios, así como señalización de seguridad en la ubicación de los matafuegos. A ello se sumó el ordenamiento del cableado de telefonía, red de internet y cámaras de seguridad, lo que optimiza el funcionamiento del hospital y mejora la estética del espacio.

Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de estas acciones: “Cada intervención en nuestro hospital es una inversión en la calidad de vida de la comunidad. Queremos que vecinos y vecinas encuentren en el Anita Eliçagaray un espacio de cuidado, moderno y en condiciones acordes a la atención que merecen”.

En paralelo, el municipio avanza con propuestas vinculadas a la educación y el futuro de los jóvenes. A partir del jueves 25 de septiembre, comenzará un Taller de Orientación Vocacional y Laboral en el Centro Universitario. El mismo está dirigido a estudiantes que transitan el último año de la secundaria y estará a cargo de las licenciadas en Psicología Brenda Petersen y Sofía D'Alessandro, junto a la psicopedagoga Rocío Casenave.

El objetivo del taller es acompañar a los y las jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, brindándoles herramientas que los ayuden a descubrir sus intereses, reconocer sus habilidades y analizar las oportunidades disponibles de cara a sus decisiones académicas y laborales.

La propuesta constará de ocho encuentros presenciales con frecuencia semanal, extendiéndose hasta el mes de noviembre. Aquellos interesados en participar podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

De esta manera, Chaves Municipio reafirma su compromiso tanto con la salud como con la educación, dos pilares fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad.