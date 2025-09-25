Diputados activó la comisión investigadora por el fentanilo contaminado
Tendrá 31 miembros, tres meses de plazo y deberá exponer fallas del sistema sanitario y responsabilidades estatales y privadas.Legislativas25 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La Cámara de Diputados dio un paso clave en la investigación de la tragedia por el fentanilo adulterado, que ya dejó más de 90 muertes en el país. Por unanimidad, se constituyó la comisión especial investigadora, integrada por 31 miembros de distintos bloques y con un mandato hasta el 9 de diciembre.
La conducción quedó en manos de tres diputadas: la socialista santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) como presidenta, la dirigente del PRO Silvana Giudici en la vicepresidencia, y la peronista Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) como secretaria.
La resolución aprobada establece que el cuerpo deberá determinar la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos por consumo de fentanilo contaminado, reconstruir la cronología de la detección del brote y analizar las causas y responsabilidades en el sistema de salud público y privado.
Uno de los puntos más sensibles será el examen de la habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados en la causa judicial como responsables de la adulteración. También se investigará el funcionamiento del sistema de trazabilidad de medicamentos y por qué las fallas regulatorias impidieron detectar la contaminación antes de su distribución masiva.
El trabajo de la comisión correrá en paralelo a la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
Silvana Giudici, del PRO, vicepresidenta de la comisión.
Consenso político y presión de los familiares
La constitución de la comisión fue posible gracias a un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición. “Queremos acompañar la situación de las víctimas y esclarecer estos hechos”, señaló Fein al asumir la presidencia, y adelantó que las reuniones –los martes a las 12– estarán dedicadas en primer lugar a escuchar testimonios.
Por su parte, Giudici destacó que la comisión “no aspira a entorpecer la causa judicial, sino a complementarla”, mientras que Tolosa Paz pidió “dejar de lado los carancheos y las chicanas para trabajar con respeto”.
La composición refleja un abanico político diverso. Además de Fein, Giudici y Tolosa Paz, participan representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y Democracia para Siempre.
Entre los nombres destacados figuran Germán Martínez, Paula Penacca, Carlos Castagneto, Pablo Yedlin, Paula Oliveto Lago, Christian Castillo, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer, quien fue una de las impulsoras de la candidatura de Fein por su perfil técnico.
Próximos pasos
El tiempo de trabajo será corto: la comisión debe presentar un informe final antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Allí podrá incluir conclusiones, recomendaciones de políticas públicas y propuestas de modificaciones legislativas para reforzar la seguridad y trazabilidad de medicamentos en el país.
“Es corto el tiempo, el trabajo tiene que ser intenso para poder llegar a conclusiones”, advirtió Fein. La primera reunión formal ya está prevista: será el próximo martes con la participación de familiares de las víctimas.
Braga: “Vivimos un tiempo donde la violencia contra las mujeres se banaliza”
La diputada provincial de la Coalición Cívica repudió el crimen de tres jóvenes y llamó a reflexionar sobre el rol de la sociedad frente a la violencia de género.
La oposición empuja la reforma que limita los DNU de Milei
En Diputados, los bloques opositores avanzan para aprobar la media sanción que busca restringir los Decretos de Necesidad y Urgencia del Presidente. La norma, que ya obtuvo luz verde en el Senado, podría estar lista para ser debatida en el recinto la próxima semana.
Abad: “Otra vez discriminan a la industria pesquera”
El senador bonaerense criticó la decisión nacional de excluir a la pesca de la reducción de retenciones y propuso una mesa de trabajo para recuperar la competitividad del sector.
Diputados avanzan con moción de censura contra Guillermo Francos
Diputados exlibertarios arremeten contra Guillermo Francos con una moción de censura que puede sacudir al Gobierno de Milei. Enterate qué pasó.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Triple crimen en Florencio Varela: el Gobierno bonaerense confirmó la emboscada narco
Triple crimen en el sur del conurbano: confirman que fue una venganza narco y revelan cómo engañaron a las chicas desaparecidas. Todos los detalles.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.