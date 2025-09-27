El 1º de octubre, la oposición en el Senado desplegará una agenda cargada de plenarios con un objetivo claro: avanzar en dictámenes que permitan interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del mandatario aparece mencionada en expedientes que combinan sospechas de coimas y la polémica por la criptomoneda LIBRA.

La actividad arranca a las 11, con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, presididas por Alejandra Vigo (PJ Córdoba) y Lucía Corpacci (Unión por la Patria). Allí, los senadores apuntarán contra el ministro de Salud, Mario Lugones, para que dé explicaciones sobre tres temas calientes: las muertes por fentanilo contaminado, el conflicto en el Hospital Garrahan y la prevención del dengue.

Escándalo en Andis y los audios de Spagnuolo

Cerca del mediodía, se sumará la comisión de Población y Desarrollo Humano para tratar los proyectos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El eje estará puesto en el caso de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, a quien se le atribuyen audios que destaparon un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

En esos audios, Karina Milei aparece mencionada como presunta beneficiaria de retornos de un “3%”. Aunque desde el Gobierno descalificaron el contenido como “falso” y “mentiroso”, la justicia ya abrió una investigación.

Además de la secretaria general, la oposición pedirá explicaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, involucrado en varios de los expedientes en discusión. Su nombre figura en la lista de citados, junto a otros funcionarios que manejan áreas sensibles para el Ejecutivo.

Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

Caso Libra: otra interpelación sensible

El último tramo de la jornada legislativa, previsto para las 13, estará dedicado al caso LIBRA. Se trata de la criptomoneda que el propio presidente Javier Milei promocionó en febrero y que hoy es investigada por la justicia local e internacional.

Aunque la Cámara de Diputados ya había aprobado interpelaciones por este escándalo en abril, Karina Milei había quedado al margen. Esta vez, los senadores quieren incluirla en el centro del debate y obligarla a dar explicaciones.

Desde el Ejecutivo insisten en que Karina no puede ser citada bajo los términos del artículo 71 de la Constitución, que habilita a las cámaras a exigir la presencia de ministros. Pero la oposición no piensa dar marcha atrás.

Con un calendario de plenarios que promete tensión, la hermana del Presidente se convirtió en el blanco político más sensible de la semana en el Congreso.