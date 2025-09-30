El gobernador Axel Kicillof busca que la Legislatura bonaerense apruebe en los próximos días la ley que incluye, entre otros puntos, la autorización para tomar endeudamiento por el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares y a emitir Letras del Tesoro por otros 250 millones.

El mandatario provincial defendió la iniciativa como una herramienta indispensable para refinanciar compromisos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal y para sostener obras de infraestructura. “Lo único que necesitamos es una autorización para refinanciar los vencimientos que tiene la Provincia, porque si no hay que afrontarlo con recursos que vienen de la recaudación corriente”, señaló.

La sesión del Senado está convocada para este jueves, aunque aún no está confirmado que el proyecto de endeudamiento se trate en el recinto. Desde Juntos por el Cambio y bloques aliados aseguran que no acompañarán la iniciativa sin antes avanzar en un esquema de reparto que contemple el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Estado. “La oposición puede desear lo que desee, pero la necesidad imperiosa es refinanciar deuda”, agregó el gobernador.

Los bloques que marcan la pulseada en el Senado

Para aprobar la norma, el oficialismo necesita los dos tercios de la Cámara alta, es decir, 31 votos. Unión por la Patria cuenta con 21 bancas y requiere del respaldo de al menos diez legisladores opositores.

La oposición llega partida a la discusión. La UCR se encuentra dividida: un sector reclama un “paquete completo” que incluya Presupuesto y Ley Impositiva, mientras que otro mantiene un perfil más dialoguista. El PRO también muestra grietas: cinco senadores que responden a intendentes se mostraron abiertos a negociar, pese al rechazo de los sectores alineados con La Libertad Avanza.

El espacio Unión y Libertad, junto con el monobloque de Joaquín de la Torre, podría tener un rol clave a la hora de habilitar el quórum. En cambio, tanto La Libertad Avanza como el bloque de UCR-Cambio Federal ya adelantaron su rechazo.

El rol clave de Verónica Magario en las negociaciones

Con Kicillof de viaje en Estados Unidos, la vicegobernadora Verónica Magario tomó la posta de las conversaciones. Se reunió con Cristian Gribaudo (PRO), Agustín Máspoli (UCR) y Sergio Vargas (Unión y Libertad) en busca de los votos que necesita el oficialismo.

Magario también sondeó a la jefa del bloque peronista, Teresa García, sobre el clima interno. Es que dentro de Unión por la Patria hay sectores que preferían postergar el debate hasta después de las elecciones nacionales.

Además del endeudamiento, la iniciativa prorroga hasta 2026 siete emergencias: penitenciaria, de seguridad pública, energética, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. Esto otorga más margen a los ministerios para contratar y gestionar en esas áreas críticas.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y 260 para Niñez y Adolescencia, además de 5 mil horas cátedra para el nivel secundario.

En materia energética, faculta al Ministerio de Infraestructura a encarar una revisión tarifaria integral para normalizar la transición y alcanzar acuerdos con las concesionarias.



El rechazo opositor y el escenario de la sesión

La sesión está convocada para este jueves 2 de octubre a las 16. El oficialismo confía en que el proyecto ingrese finalmente al recinto tras meses de negociaciones, aunque el camino no parece allanado.

La Libertad Avanza y UCR-Cambio Federal anticiparon su voto negativo, bajo el argumento de que no convalidarán ningún endeudamiento sin discutir en simultáneo Presupuesto, Ley Impositiva y el reparto de cargos.

El resultado, por lo tanto, dependerá de la capacidad del peronismo para sumar voluntades en los bloques dialoguistas, en un escenario que promete una rosca intensa hasta último momento.