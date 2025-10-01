Fecha 10 del Clausura: así están los cruces, la clasificación internacional y la permanencia

Con el cierre de la décima jornada del Torneo Clausura, las tablas empiezan a perfilar los posibles cruces de playoffs, la clasificación a las copas internacionales y la pelea por la permanencia. Si hoy terminara la fase regular, River Plate y Boca Juniors se enfrentarían en los octavos de final, ofreciendo un Superclásico a todo o nada.

Los cruces serían los siguientes:

Unión vs. Sarmiento

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Estudiantes vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors

River Plate vs. Boca Juniors

Lanús vs. Tigre

Primeros partidos de la fecha

La jornada comenzó el viernes con dos empates. Banfield y Unión de Santa Fe igualaron sin goles en el sur bonaerense, un resultado que le permitió al Tatengue quedar transitoriamente como líder de la Zona A con 17 puntos. En Vicente López, Platense empató 2-2 ante San Martín de San Juan, que sigue en puestos de descenso. El Calamar, con ese punto, quedó a una unidad de Talleres en la Tabla Anual.

Ese mismo día, Tigre logró un triunfo importante en Santiago del Estero: venció 1-0 a Central Córdoba. El Matador alcanzó los 15 puntos en la Zona A, ocupando el quinto puesto, y en la acumulada llegó a 42 unidades, ubicándose en zona de Copa Sudamericana.

Sábado con goleadas y ascensos en la tabla

El sábado Rosario Central dio un golpe en La Plata: goleó 3-0 a Gimnasia con gol de Ángel Di María y se acomodó en puestos de playoffs en la Zona B, además de alcanzar la cima en la Tabla Anual. Argentinos Juniors también festejó con un 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, que sigue en puestos de descenso. El Bicho escaló al tercer lugar de la acumulada, asegurando un lugar en el repechaje de la Libertadores 2026.

Por su parte, San Lorenzo venció 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores y sumó 43 puntos en la tabla anual, ubicándose en zona de Sudamericana 2026. En Florencio Varela, Defensa y Justicia sorprendió a Boca Juniors con un 2-1 sobre la hora. El Xeneize quedó fuera de los puestos de clasificación directa a la Libertadores, mientras que el Halcón trepó al cuarto puesto con 15 unidades.

En Córdoba, Talleres derrotó 1-0 a Sarmiento y tomó aire en la lucha por la permanencia.

Empates y caídas del domingo

El domingo tuvo el clásico de Avellaneda. Racing e Independiente igualaron 0 a 0 en el Cilindro, un resultado que no benefició a ninguno: la Academia sigue fuera de los playoffs y de la Sudamericana por la tabla anual.

En el Monumental, River cayó 2-1 con Deportivo Riestra, líder de la Zona B. El Millonario, que venía de la eliminación en la Copa Libertadores, no pudo reponerse y perdió la oportunidad de liderar su grupo. El Malevo, en tanto, se escapó a cuatro puntos y quedó a solo uno de zona de repechaje de Libertadores.

Últimos partidos y cierre de la fecha

El lunes, Barracas Central empató 1-1 con Belgrano y no pudo alcanzar la cima de la Zona A, algo que celebró Boca. Vélez, por su parte, remontó un partido difícil y venció 3-1 a Atlético Tucumán, superando a River en la tabla de la Zona B.

La fecha se cerró este martes con el empate sin goles entre Newell’s y Estudiantes de La Plata. La Lepra sigue lejos de los puestos clasificatorios, mientras que el Pincha desperdició la chance de quedar en lo más alto de la Zona A.

Panorama de copas y descenso

En cuanto a las copas internacionales, los clasificados a la Copa Libertadores 2026 serían: Platense (campeón del Apertura), Rosario Central, River y Argentinos Juniors (los tres primeros de la anual). A ellos se les sumarán el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina.

Por la Sudamericana 2026, en este momento estarían entrando Boca, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán.

En la tabla del descenso, los más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata. Ambos se encuentran en las últimas posiciones, tanto por promedio como en la tabla anual, y hoy serían los dos equipos que perderían la categoría.