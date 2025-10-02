Después de tres meses sin entrevistas, Juan Román Riquelme volvió a hablar como presidente de Boca Juniors. En diálogo con el canal oficial de YouTube del club, el ídolo dejó una serie de frases que marcaron su visión sobre el presente futbolístico, la gestión institucional, la política interna y el rol del hincha.

Elogios para Paredes, Cavani y Di María

Román no escatimó palabras para destacar a tres figuras del fútbol actual. “Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó en Boca. Se lo ve contento, con mucha ilusión de volver pronto”, señaló.

Sobre Leandro Paredes, resaltó: “Es el sueño de todos los bosteros, volvió a su casa y disfruta cada día. Se acomodó rápidamente con el grupo, al que ayuda muchísimo. Si los demás chicos son inteligentes van a crecer mucho al lado de él”.

En relación a Ángel Di María, referente de Rosario Central, Riquelme comentó: “Es bueno que los demás clubes traigan buenos jugadores y que el fútbol argentino siga creciendo. A todos los que nos gusta el fútbol nos da felicidad cómo juega Di María. Menos cuando juega en contra nuestra, en otros partidos es un placer muy grande verlo jugar”.

Reconocimiento a Russo y el impacto del Mundial de Clubes

Sin dar detalles de su salud, Román le dedicó una frase especial a Miguel Ángel Russo: “El entrenador tiene mucho que ver, es un genio. Maneja las cosas de una manera extraordinaria”.

También valoró la experiencia internacional: “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo. Han competido contra Benfica y Bayern Múnich, hicieron un partido muy bueno. Se los veía con mucha ilusión. La llegada de Leandro terminó de formar todo esto”.

Un dardo a River y al periodismo

Riquelme se refirió a lo que definió como una “doble vara” en la cobertura mediática de Boca y River: “Desde que volvimos al club hay una campaña que no es normal. El manejo no es el mismo desde 2019. Se habla de una manera diferente. El hincha de Boca tiene claro quién es quién, eso nos tiene que dar mucha más fuerza para cuidar a nuestra institución”.

La mirada futbolística y la ilusión de la Libertadores

Sobre el rendimiento del equipo, Riquelme destacó: “Paredes le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho. Contra Central Córdoba hacía mucho que no disfrutaba de 65 minutos de juego como lo hizo el equipo. Tengo mucha ilusión de poder repetir eso contra Newell’s el domingo”.

Asimismo, analizó los últimos partidos: “Contra Racing merecimos ganar, el arquero rival fue figura. Central es candidato con la llegada de Di María, y Boca fue muy superior. Con Central Córdoba seguimos creciendo. Ahora nos toca Newell’s, será duro pero ojalá podamos mejorar esos 60 minutos del otro día”.

Superávit y sanciones internas

En la entrevista, Riquelme también destacó el récord económico: “El club anunció un superávit de 30 millones de dólares”.

Además, habló de irregularidades previas a las elecciones de 2023: “Falsificaron la firma porque la justicia lo confirmó. Es bueno que el hincha lo sepa. Ahora en la Asamblea se analizará si esta persona merece seguir siendo parte de este club con todo el daño que le ha hecho”.

Su rol como presidente y el mensaje al hincha

Román compartió sus sensaciones personales: “Llegar a casa, al lugar donde me dio todo, es felicidad. He vivido las emociones más grandes que pudo tener un futbolista. El único que puede cambiar eso es el nacimiento de mis hijos”.

Y cerró con un mensaje a los socios e hinchas: “Vamos a intentar dar lo mejor en este torneo, lo queremos ganar. Que el hincha siga disfrutando, apoyando al equipo. Yo soy uno más de ellos, confío en que el equipo nos va a regalar un buen partido. Un beso grande, los quiero mucho”.