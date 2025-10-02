Mientras el consumo sigue sin repuntar, la recesión golpea con fuerza en ciudades históricamente vinculadas a la industria como Zárate, Olavarría y Campana se convirtieron en un espejo de la crisis: fábricas paralizadas, despidos masivos y caídas de producción que arrastran a miles de trabajadores.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 —mes previo a la llegada de Javier Milei a la presidencia— y junio de 2025 se perdieron 219.256 puestos de trabajo registrados, mientras que desaparecieron 15.302 empresas. El golpe fue más fuerte en las compañías de gran porte: el 72% de los despidos se concentraron en firmas con más de 500 empleados.



Zárate: Celulosa paralizada y trabajadores sin cobrar

La planta de Celulosa Argentina en Zárate, con más de 90 años de historia, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde julio, la fábrica se encuentra virtualmente paralizada y los empleados denuncian que llevan dos meses sin cobrar los sueldos.

"Aparentemente tiene pocas posibilidades de su reapertura. Los compañeros están sin luz en la fábrica y llevan dos meses sin cobrar sus saberes quincenales, más la deuda en aumentos paritarios”, señalaron a LaNoticia1 durante una protesta frente al municipio que conduce Marcelo Matzkin.

El colapso financiero de Celulosa se profundizó en mayo de 2025, cuando la compañía entró en default por una deuda de USD 128 millones. En septiembre, la firma quedó en concurso preventivo y días después fue vendida simbólicamente en 1 dólar al empresario Esteban Nofal, quien deberá enfrentar el pasivo millonario.



Olavarría: el cemento en caída libre

En paralelo, Olavarría, capital cementera bonaerense, enfrenta un derrumbe de la actividad. Según datos del municipio que gobierna Maximiliano Wesner, en agosto de 2025 se registró una caída del 5,9% en los despachos de cemento respecto a julio, con un acumulado anual 26% por debajo de 2023.

“La situación se torna aún más preocupante dado que en años anteriores agosto marcaba el inicio de la suba en los indicadores”, advirtieron desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

La parálisis de la obra pública desde 2024 agrava la situación: el freno no solo impacta en el empleo y la producción, sino también en las finanzas municipales, ya que Olavarría percibe ingresos por el “impuesto a la piedra”, un tributo aplicado a cementeras y caleras por la explotación de canteras.





El panorama no es distinto en Campana, donde la siderúrgica Siderca (Tenaris) despidió en septiembre a 65 trabajadores, y los gremios advierten que las cesantías podrían superar el centenar en las próximas semanas.

A eso se suma el cierre del Grupo Simpa, representante en el país de marcas de motos como KTM, Royal Enfield y Harley-Davidson, que despidió a 50 operarios al bajar la persiana de su planta industrial. La situación derivó en protestas y caravanas organizadas por docentes, trabajadores metalúrgicos y la comunidad educativa en rechazo a los despidos.

Las tres ciudades reflejan cómo la crisis económica nacional se traduce en plantas paralizadas, suspensiones, despidos y caída en la producción. El espejo es claro: la recesión no distingue sectores ni territorios y expone la fragilidad del entramado industrial bonaerense.