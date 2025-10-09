San Pedro avanza con obras sanitarias y servicios en los barrios y localidades
La gestión municipal continúa ejecutando obras de cloacas, ampliaciones de la red de agua y operativos de documentación, con trabajos conjuntos entre vecinos y el Estado local.Municipales09 de octubre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante la ampliación de la red de cloacas que conecta el barrio Estrada 1 con el barrio Estrada 2, como parte de las mejoras en infraestructura sanitaria que benefician a los vecinos de la zona.
El trabajo se realizó en conjunto con la Comisión de Fomento del barrio, mediante la Dirección de Comisiones de Fomento, bajo un esquema colaborativo en el que los vecinos aportaron los materiales y el Municipio proveyó la maquinaria y la mano de obra necesaria para la ejecución.
Cabe destacar que antes de esta intervención, también se había concretado la extensión de la red de agua, mejorando así las condiciones de servicio de las familias del barrio y optimizando la calidad de vida en la comunidad.
Operativo DNI en Santa Lucía y Pueblo Doyle
En paralelo, este jueves se llevó a cabo con gran concurrencia un nuevo Operativo DNI en la localidad de Santa Lucía, organizado junto al Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada se realizaron más de cien trámites, entre renovaciones, nuevos documentos y gestiones vinculadas a partidas, certificados y empadronamientos. El Delegado Municipal, Sergio Barrios, acompañó la actividad y supervisó el trabajo de los equipos a lo largo de toda la mañana.
El operativo continuó luego en Pueblo Doyle, en la intersección de Islas Malvinas y Cristóbal Doyle, entre las 13:45 y las 15:00 horas, acercando la posibilidad de tramitar documentos de manera gratuita, ágil y cerca de cada vecino, en el marco del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia.
Restablecimiento del servicio de agua en Pueblo Doyle
Por otra parte, la Municipalidad de San Pedro informó que, tras la rotura de la bomba que afectó el suministro de agua en Pueblo Doyle, se concretó este jueves el reemplazo del equipo, logrando restablecer el servicio con normalidad.
El personal municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos estuvo a cargo de las tareas, garantizando nuevamente el acceso al agua para todos los vecinos de la localidad y reforzando la respuesta rápida ante imprevistos en los servicios esenciales.
